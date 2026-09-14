Конфликт между главой киевского режима Владимир Зеленским и его бывшим пресс-секретарем Юлией Мендель вышел на новый уровень. Теперь в отношении дамы официально введены санкции.

Сроком на 10 лет

Подражая своим западным спонсорам, Зеленский регулярно выпускает «черные списки», в которые попадают как граждане РФ, так и соотечественники киевского диктатора.

Юлия Мендель оказалась на сей раз вместе с 29 россиянами, рассматриваемыми режимом как угроза.

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Верный человек

Уроженка Геническа и выпускница Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, на должность пресс-секретаря Зеленского Юлия Мендель была назначена в июне 2019 года. Официально заявлялось, что дама выиграла конкурс, обойдя 4000 претендентов, но потом появились сведения, что соревновательная составляющая была лишь ширмой, и Мендель Зеленский выбрал заранее.

Ключевыми факторами стали не только миловидная внешность дамы, но и ее опыт сотрудничества с ведущими западными СМИ.

В период нахождения на посту Юлия Мендель демонстрировала максимальную преданность своему патрону, не только ограждая его от неудобных вопросов, но и иногда едва не доходя до прямых потасовок с неугодными репортерами.

«Каждый из нас — Президент»

С должности Юлия Мендель ушла летом 2021 года, и этот уход сопровождался различного рода слухами. В частности, утверждалось, что на отставке пресс-секретаря мужа настояла «первая леди» Елена Зеленская, обеспокоенная информацией о любовной связи между президентом и пресс-секретарем.

Как бы то ни было, первое время Мендель продолжала демонстрировать лояльность Зеленскому. Она выпустила книгу «Каждый из нас — Президент», а затем еще одну, получившую название «Битва за наши жизни». Если первая из них была рассчитана, в основном, на украинцев, то вторая, вышедшая в период СВО, создавалась специально для западной аудитории, продвигая украинскую версию событий. Драгоценности, офшоры, хоромы в Африке. Всплыли новые тайны жены Зеленского Подробнее

Время откровений

Однако после второго прихода к власти в США Дональда Трампа бывший пресс-секретарь скорректировала свою позицию. От безоговорочной поддержки боевых действий она перешла к призывам к заключению мира. Причем чем дальше, тем больше в выступлениях Юлии Мендель звучала прямая критика Зеленского.

Весной 2026 года она дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором представила Зеленского в крайне негативном свете.

«Этот человек придумает любые условия. Он будет менять позиции все время, чтобы продолжить эту войну и получить больше денег. Он не хочет политического самоубийства. Завершение войны для него — это политическое самоубийство», — заявила Мендель.

Она уверяла, что Зеленский собирался закрепить за собой власть на постоянной основе, а от подчиненных требовал «пропаганды Геббельса».

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Стала слишком опасной?

Первое время в нынешнем окружении Зеленского Мендель пытались игнорировать, говоря, что она ничего не значит.

Но введение санкций полностью разрушает эту концепцию. Как отмечает украинский портал «Страна.ua», санкции против Юлии Мендель ввели накануне ее предполагаемого выступления в Европарламенте, инициированного партией «Альтернатива для Германии». Тем самым Зеленский показал, что откровения своего экс-пресс-секретаря считает опасными.

Сама Юлия Мендель подтвердила планируемое выступление в Европарламенте, отметив, что Зеленский применяет санкции «против всех, кто выступает за мир на Украине».

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Как Зеленский предал и отдал на растерзание радикалам друга и экс-звезду КВН

В 2019 году глава киевского режима назначил советником секретаря СНБО Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса бывшую звезду КВН Сергея Сивохо.

Сивохо, уроженец Донецка, выступал за мирное завершение конфликта в Донбассе и с подачи Зеленского занимался планом урегулирования — «Национальной платформой примирения и единства».

Но когда в марте 2020 года Сивохо в Киеве публично представлял свою программу, мероприятие было сорвано праворадикалами, которые затем избили экс-КВНщика.

Зеленский не просто дистанцировался от Сивохо — после инцидента его лишили должности советника секретаря СНБО. Можно сказать, что этот случай наглядно продемонстрировал истинное отношение главы киевского режима не только к идее мира, но и к членам своей команды.

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Число врагов неуклонно растет

Вводя санкции против Юлии Мендель, Владимир Зеленский пытается продемонстрировать свою силу, а также то, что никакого пересмотра его политического курса не будет.

Вот только количество тех, кому диктатура «пианиста» не по душе, продолжает расти. Зеленский уверенно увеличивает число врагов, и это, пожалуй, единственный показатель, который в 2026 году растет у киевского диктатора.