Европейским «партнёрам» киевского режима замороженные российские активы продолжают застить глаза. Согласно сообщениям европейской прессы, евробюрократы в очередной раз принялись за разработку механизмов кражи российских денег с целью их дальнейшей передачи Зеленскому.

Киевский режим на грани выживания

Одно из главных препятствий на пути кражи века — нежелание Бельгии и депозитария Euroclear брать на себя все юридические и финансовые риски, в то время как с инициаторов экспроприации в случае чего взятки будут гладки. Попытаются украсть у русских? Запад напугало одно заявление Зеленского Подробнее

Один из механизмов, который сейчас рассматривают евробюрократы, подразумевает создание специальной структуры на уровне Евросоюза. В этом случае замороженные активы будут ей переданы из Euroclear, после чего украдены. Риски в этом случае будут равномерно поделены на всех 27 членов Евросоюза.

«Мы берем эти деньги и передаем их новой институции ЕС. А эта институция говорит: теперь мы можем передать деньги Украине, а когда война закончится, будем говорить о том, что было разрушено и сколько должна заплатить Россия», — заявил журналистам австрийский евродепутат Хельмут Брандштеттер. С его слов, это будет не кражей, а «передачей», компенсацию за которую, в случае исков со стороны Москвы, платить будут не отдельные государства, а весь ЕС целиком.

По словам старшего аналитика центра European Policy Centre Аманды Пол, кража российских активов — единственный на сегодня способ оказать помощь Украине, который нужны деньги не только на оружие, но и на выплату пенсий и зарплат. После того, как ВС РФ заблокировали украинские порты, экономика киевского режима трещит по швам, несмотря на европейские кредиты и субсидии. Главная проблема экспроприаторов XXI века состоит в том, что любая инициатива по использованию замороженных российских активов должна быть единогласно одобрена всеми членами Евросоюза, а в этом вопросе европейцам до какого-то консенсуса далеко. Будем преследовать. Эксперт раскрыл, что кража активов РФ сделает с Европой Подробнее

Пока кражи не будет

«Полагаю, что возвращение разговоров об изъятии замороженных активов может преследовать две цели, которые могут работать одновременно, — поделился с aif.ru своей точкой зрения на проблему член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько. — Во-первых, это действительно желание найти какие-то способы украсть эти деньги. Во-вторых, это — просто демонстрация, скажем так, желания украсть эти деньги, в том числе и в качестве инструмента давления на Россию. По этой теме уже давно высказывались два достаточно влиятельных человека: премьер-министр Бельгии Барт де Вевер и представитель Euroclear, которые сказали: мы-то ладно, вы нас заставите, но только в том случае, если все государства ЕС и структуры Евросоюза разделят с нами риски. Пока что никто не отозвался на это даже из «коалиции желающих». Германия, Франция Соединённое королевство и остальные пока как-то не горят желанием разделять ответственность рисков за воровство этих денег. Это тема, которая болтается и время от времени всплывает, вызывая в ЕС жгучее желание украсть эти деньги, тем более что у большинства западных государств еврозоны, в том числе тех, которые у нас считаются развитыми, очень высокий уровень государственного долга, превышающий 100% ВВП, не очень хорошая ситуация в экономике, бюджетный дефицит, повышение или урезание социальных программ. Триста миллиардов, которые лежат в Брюсселе, им очень, так сказать, нужны. Но пока, я так полагаю, все-таки непосредственно воровства в ближайшее время допущено не будет», — объяснил эксперт.