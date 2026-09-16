Гвоздь в гроб доллара. Демпартия США выступила против «адских санкций»

В среду, 16 сентября, Палата представителей США проведёт финальное голосование по законопроекту «об адских санкциях» за авторством покойного сенатора-экстремиста Линдси Грэма*. Демократические партия всеми силами пытается воспрепятствовать его принятию, но шансы на это невелики.

Какова вероятность, что закон об «адских санкциях» примут

По сути, у Демпартии США были всего сутки на решение проблемы. Во вторник, 15 сентября, Палата представителей провела процедурное голосование по закону. «Что это значит? Это значит, что он был одобрен профильным комитетом. Профильный комитет Палаты представителей передаёт это всё дело в секретариат палаты, а палата потом проводит вот это вот процедурное голосование. Какое-то время они его будут обсуждать, например, до промежуточных выборов в конгресс», — объяснил aif.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

В момент процедурного голосования у демократов возникли две сложные проблемы. Во-первых, двое конгрессменов — Джаред Голден и Мари Глюзенкамп Перес — пошли против линии партии и проголосовали за. Их голосов оказалось достаточно для победы республиканцев — 214 против 211. Во-вторых, отсрочки на дообсуждение добиться не удалось. Финальное голосование состоится сегодня, в среду, 16 сентября. Счёт у противников принятия закона на уговоры конгрессменов пошёл на часы.

«Ещё тогда, когда только Линдси Грэм преставился, стало понятно, что, скорее всего, этот законопроект будет принят. Во всяком случае, конгресс его примет точно. Сенат он уже прошёл, причём прошёл триумфально. Это как раз случилось сразу после похорон этого экстремиста, но в Палате представителей проект несколько забуксовал, потому что прошло какое-то время, люди стали вчитываться в текст. Но, так или иначе, вероятность того, что этот законопроект будет действительно принят, высока», — отметил Дробницкий.

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Почему Демпартия США против «адских санкций»

Демократы, разумеется, совсем не против всех возможных санкций в адрес России. «Демократы в Палате представителей неизменно поддерживают Украину, однако законопроект Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана принесет больше вреда, чем пользы. Этот документ существенно расширит полномочия президента по введению пошлин, не предусматривая при этом обязательных санкций против России, и то, и другое неприемлемо», — говорится в заявлении высокопоставленного представителя комитета по иностранным делам Палаты представителей Грега Микса, члена объединенного экономического комитета Палаты представителей Дона Байера и члена комитета по налогам Палаты представителей Ричарда Нила.

Согласно законопроекту Грэма, президент получит право облагать 100-процентными пошлинами те страны, которые покупают у России энергоносители или помогают обходить санкции. Под это определение попадает много стран, включая видных представителей Евросоюза, и демократы боятся, что под удар Трампа в итоге попадут европейцы и японцы, а не Китай и Индия.

«Есть один момент, который вызывает у меня вопрос: постоянные приторговывания с Европой, нефтью и до недавнего времени нефтепродуктами. То есть, понимаете, там, например, до введения запрета на экспорт бензина и дизельного топлива из России в связи с известными событиями время от времени на споте наш дизель и бензин европейцы покупали, не говоря уже о том, что практически каждую зиму сжиженный природный газ из подсанкционных месторождений и терминалов отправляется в Европу для того, чтобы они там могли согреться. Зачем — мне лично не очень понятно, тем не менее такая торговля идёт, и при всей риторике Евросоюза пока перекрыть все свои потребности ни в период пиковой жары, ни в период пиковых холодов они за счёт ни американского газа, ни тем более сейчас, катарского, закрыть не могут. То есть получается, что американцам ещё и с европейцами дополнительно придётся поссориться. Демократы боятся, что Дональд Трамп ничего против России вводить не будет. Ну, как против России, имеются ввиду вторичные всякие пошлины, ограничения в отношении Китая, Индии. А вот во всём, что касается Ирана, стран Латинской Америки, отдельных стран Европы, Канады — за это они переживают», — рассказал эксперт.

Демократы пытались внести в документ правки. Например, разделить полномочия Трампа и санкции. Предложили изменить формулировку, внеся в закон список из десяти «плохих» стран: Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Венгрия, Казахстан, Киргизия, Сингапур, Словакия и Объединенные Арабские Эмираты. Попытки эти провалились, документ остался в неизменной виде, с широкими полномочиями президента США.

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Что будет с законом «об адских санкциях» дальше

«Либо Трамп его подпишет, в том числе подпишет молча. Знаете, есть в США такой способ молчания президента, когда положенный ему, что называется, на стол законопроект 10 дней не подписывается, президент вообще ничего по этому поводу не говорит, и он принимается автоматом согласно американским законам. Это первая часть вилки, Трамп соглашается либо подписью, либо молчанием, либо он накладывает на него вето. Дальше встаёт вопрос, появятся ли две трети голосов в конгрессе для того, чтобы преодолеть это президентское вето. Таким образом, законопроект будет принят так или иначе», — объяснил американист.

«Законопроект поставит администрацию Трампа в тяжёлое положение, потому что прямое исполнение этого закона будет означать, что долларовая экономика сократится ещё сильнее, чем она вот так постепенно сокращается. Из-под контроля американского минфина ускользнёт существенный кусок торговли, в том числе нефтепродуктами, а учитывая топливный кризис, который сейчас наступает, понятно, что будет. Действие этого закона будет обусловлено исключительно торговыми переговорами Трампа, например, с Канадой, с Евросоюзом и с кем-нибудь ещё, например, с Китаем, всё-таки саммит ещё не отменён. Это такой хороший гвоздь, двухсотка где-то примерно, в гроб долларовой экономики. Он один сам по себе ничего не решит, но, учитывая, что других гвоздей хватает самого разного размера, это будет очень хорошо», — резюмировал эксперт.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.