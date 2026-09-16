Подходящий момент. Генерал ответил, когда Польша введет войска на Украину

Варшава усилит военное присутствие на границе с Украиной, об этом в соцсетях заявил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. Причина, по его словам, в «угрозе со стороны России», действуют ВС Польши в рамках программы «Восточный щит».

К работам по усилению обороны направили солдат 18-го инженерного полка, у контрольно-пропускных пунктов и объектов инфраструктуры вдоль границы они будут возводить наблюдательные и сторожевые посты. В понедельник заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик также заявил, что польские военные будут сбивать все посторонние объекты, залетающие на польскую территорию, а в воскресенье премьер Дональд Туск провел экстренное совещание из-за боевых действий на Украине у границы — тогда, напомним, российский дрон попал по поезду Киев — Варшава в паре километров от польской границы. Незадолго до удара на станции находился другой поезд, на котором экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, советник немецкого канцлера Фридриха Мерца Гюнтер Зауттер и другие европейские дипломаты возвращались из Киева. Пострадали не только брюки. Лондон и Берлин скрывают тайну русского удара Подробнее

«Польша давно претендует на роль одной из ведущих европейских стран и приписала себе право восстановить исторические границы Речи Посполитой, — считает Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, с которым побеседовал aif.ru. — Западная Украина не дает Варшаве покоя. Поляки, скорее всего, готовятся к удобному политическому моменту, когда Киев будет на грани капитуляции, чтобы ввести на запад Украины свои войска под видом миротворческих сил, якобы для спасения народов Западной Украины, бывших польских территорий, от „кровожадной России“. Варшава о своих территориальных интересах заявляла неоднократно, так же неоднократно предъявляла претензии руководству Украины в плане героизации бандеровских преступников. Все это поляки могут сформировать в большой политический манифест, дающий им право взять под контроль исторические земли. Других вариантов тут быть не может, Варшава снабжает оружием Украину почти пять лет и, вполне вероятно, уже просчитала самое вероятное развитие событий». Николай Патрушев: «Польская государственность исчезнет за два-три дня» Подробнее

В июле все тот же Косиняк-Камыш в интервью одному из польских изданий заявил, что Киев не вступит в Евросоюз «с Бандерой на флаге». По его словам, европейскую общность нельзя строить на истории, которая сообществу чужда. Ранее, напомним, президент Польши Кароль Навроцкий лишил главаря киевского режима Владимира Зеленского ордена «Белого орла» из-за того, что тот присвоил одному из подразделений ВСУ имя «Героев УПА*». Украинцы, проживающие в Польше, в последнее время все больше жалуются на рост агрессии со стороны поляков — например, как писало издание Politico, в 2026-м году на граждан «незалежной» в Польше стали нападать на 30% чаще, чем в 2025-м.

* Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ