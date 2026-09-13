Борьба с олигархами и православие — американский ведущий Такер Карлсон в интервью RT назвал главные причины ненависти западных элит к Владимиру Путину.

Изгнанные олигархи финансируют борьбу с Москвой

По мнению Карлсона, главным триггером послужила успешная борьба российского лидера с так называемой семибанкирщиной, когда новоиспечённые миллиардеры прорвались во власть и пытались контролировать как внутреннюю, так и внешнюю политику государства. Как известно, войну эту олигархи проиграли. «Именно эти люди с тех самых пор финансировали PR-кампанию против Путина», — утверждает Карлсон.

Второй момент, который сильно злит западные элиты, отношение российского президента к православию. «Нет ничего, что элиты на Западе (особенно в Соединённых Штатах) ненавидели бы сильнее и что бы больше им угрожало, чем традиционное христианство. Почему? Потому что человек, конечно, будет больше верен Богу, чем государству. Так что по определению это угроза тоталитарным целям лидеров», — заявил Карлсон, напомнив, что тоталитарное правительство киевского режима запретило крупнейшую христианскую конфессию в стране и сажает священников в тюрьмы.

С его слов, западное общество понятия не имеет, что на самом деле происходит на Украине, и именно это приближает возможную ядерную войну. С подачи западных «партнёров» киевский режим бьёт по российским НПЗ, пляжам и школам, чтобы спровоцировать жёсткий ответ Москвы, что позволит «ястребам» требовать полномасштабного нападения НАТО на Россию.

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Долга история противостояния

«Запад на протяжении не менее пяти веков ведёт войну против России, ещё со времён Ивана Грозного, — прокомментировал aif.ru заявление Карлсона ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак. — Сначала они вели борьбу с Российской империей, потом боролись с коммунизмом, сейчас они ведут войну с Россией, которая, в общем-то, стала одной из стран западного капиталистического мира, но со своими очень серьёзными отличиями и особенностями. Эти отличия и особенности заключаются как раз именно в том, что Россия — важнейший оплот традиционных ценностей, всего, что мы под этим понимаем. Здесь и защита здравого смысла, и защита человечества, потому что то, что происходит сейчас на Западе, вся эта бесовщина, это — сатанизм на официальном уровне. Всё, что происходит в России, то, как она держится и остаётся защитником интересов людей планеты, по большому счёту, всё это поперёк горла у Запада стоит. Есть и другая важнейшая причина — экономика. Сорок процентов природных ископаемых планеты находятся на территориях России, на земле и в шельфе. Запад экономическое соревнование проигрывает и требует новой крови, они же 15 лет продержались на пожирании ресурсов Советского Союза. Им нужна новая кровь, но ничего у них не выйдет».