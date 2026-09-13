Заокеанское признание. Такер Карлсон сделал неожиданное заявление о Москве

В интервью телеканалу Russia Today популярный американский журналист Такер Карлсон признался в любви к Москве. Он отметил, что столица России и крупнейший город США Нью-Йорк нельзя сравнивать, ведь второй заметно проигрывает на фоне первого. О чем еще сказал американец, в материале aif.ru.

Открыто влюбленный в Россию

Напомним, что в 2024 году популярный американский журналист Такер Карлсон два раза побывал в Москве. Первый, чтобы встретиться с Сергеем Лавровым, а второй — для записи легендарного интервью с президентом. Во время своих поездок американец снимал видео для личного блога, в которых не раз восторгался чистотой и красотой российской столицы. Спустя два года любовь к Москве не забылась.

«Я поехал в Россию, потому что мог. И первое, что я обнаружил — это процветающий город. Я не хотел этого обнаруживать, я не хотел выяснять, что Москва не просто лучше Нью-Йорка, а намного больше и лучше Нью-Йорка», — рассказал Такер Карлсон.

В ту поездку американца удивляло буквально все: от отсутствия на дорогах медведей, традиционного символа русской культуры на западе, до порядка на улицах, красоты в метро и приятных людей.

«Я не хотел этого обнаруживать, но я обнаружил. И это факт. На меня бесконечно нападали за то, что я сказал это, но это правда. Я этого не выдумал. Я просто увидел и сообщил об этом», — добавил журналист.

При этом Карлсон не отказывается от своей родины.

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Досье на Карлсона

Потомственный журналист, Такер Карлсон родился в 1969 году в семье Ричарда Карлсона, возглавлявшего радио «Голос Америки» в Калифорнии. В 2009 году стал работать на телеканале Fox News, откуда был уволен в 2023 году. Общественность предполагает, что Карлсона «попросили» за дело о фальсификации на выборах, лозунги голосовать за одного из кандидатов звучали в его шоу, или из-за иска экс-продюсера, обвинившего Такера в создании враждебной рабочей среды.

В феврале 2024 года Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина — этот разговор стал первым для западного СМИ с начала СВО. Тогда он отметил, что хотел бы посетить страну раньше, но не мог из-за «большой политики».