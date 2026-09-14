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Лукавые игры. Трамп пригрозил Зеленскому из-за ударов по России

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Президент США Дональд Трамп снова публично обвинил Владимира Зеленского в росте мировых цен на дизельное топливо.
Президент США Дональд Трамп снова публично обвинил Владимира Зеленского в росте мировых цен на дизельное топливо. Коллаж АиФ

Президент США Дональд Трамп снова публично обвинил Владимира Зеленского в росте мировых цен на дизельное топливо. По мнению американского лидера на скачок стоимости повлияли удары киевского режима по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

«Бьет по всему миру»

По словам Трампа, большая часть топлива идет как раз из России. Он заявил, что призвал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ.

«Проблема заключается в том, что большая дизельного топлива идет из России, а российские заводы подвергаются ударам со стороны Украины. И я просил Зеленского не наносить удары по дизельным заводам, НПЗ. Рост цен на дизель вызван тем, что возникают трудности с его поставками оттуда. И это бьет по всему миру. Мы должны это прекратить», — высказался глава Белого дома.

О проблеме рапортуют и в западных бизнес-кругах. Так, компания Vitol, один из крупнейших в мире нефтетрейдеров, выпустила официальный пресс-релиз. «Если не будут решены некоторые проблемы, из-за которых крупные нефтеперерабатывающие заводы (в России и на Ближнем Востоке) выходят из строя, наступит момент, когда топлива не хватит на всех, даже если нефть в мире будет добываться с избытком, то есть больше, чем спрос на нее. Если количество находящихся в строю заводов не будет увеличено, возникнет дефицит бензина, дизельного топлива, мазута и керосина», — говорится в нем.

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Снять с себя ответственность

Проблема с ценами на дизель связана не только с ударами по российским НПЗ, но и с ситуацией на Ближнем Востоке. Такое мнение в разговоре с aif.ru высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной безопасности Игорь Юшков.

«На Ближнем Востоке производилось много дизельного топлива, и оно шло через Ормузский пролив. И когда пролив закрылся, то этот дизель альтернативного маршрута не нашел, в отличие от нефти. Все нефтепродукты сейчас заперты внутри Персидского залива. Но Трамп об этом не говорит, потому что это же он сам и устроил. А конфликт на Украине начался еще при [экс-президенте США Джо] Байдене, поэтому он активно об этом разговаривает», — отметил эксперт.

«Но действительно, доля истины в словах американского президента есть. Россия является одним из крупнейших экспортеров дизельного топлива. Сейчас мы были вынуждены из-за повреждений НПЗ закрыть экспорт, чтобы обеспечить внутренний рынок. И да, Трамп прав, это влияет на рынок, приводит к дополнительному дефициту дизеля в мире — цены растут во всем мире, и в США. И для Трампа это болезненный момент — он уже вошел в историю как президент, при котором в Америке обновился исторический рекорд по стоимости дизеля. Его беспокоит именно это, а не забота о российских НПЗ», — добавил Юшков.

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При этом специалист прогнозирует, что в скором времени РФ возобновит экспорт топлива. «Во многом экспорт дизеля закрылся для того, чтобы гарантированно обеспечить топливом сельское хозяйство на время уборочной кампании. Но дизеля мы производим очень много, поэтому не исключено, что с 1 октября возобновят в экспорт», — говорит он.

В похожем ключе рассуждает и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько. По его мнению, угрозы Трампа Зеленскому — лишь игра и попытка снять с себя ответственность.

«Трамп говорит так, что можно подумать, что закрытие Ормузского пролива никак не влияет на ситуацию. Он просто не хочет об этом говорить, поскольку увяз в войне в Персидском заливе. Глава Белого дома просто пытается переложить свою вину на Зеленского, для того чтобы оправдать скачок цены на дизель в США», — заметил политолог.

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«И никак он Зеленского наказывать за удары не будет. Трамп обеспечивает Киев связью, спутниковыми снимками, деньгами для нанесения этих ударов. И при этом будет наказывать? Очевидно, что это абсурд. И Зеленский это тоже понимает», — констатирует Безпалько.
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ПолитикаВ миредизельное топливоВладимир ЗеленскийДональд ТрампОрмузский проливвойна на Ближнем Востокеудары по НПЗвойна Ирана и США
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