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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия потребуют права на независимость

pixabay.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Главы Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены потребовать права на проведение референдумов о независимости от Великобритании. Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, 14 сентября лидеры трех стран соберутся на саммите в Кардиффе, столице Уэльса, где планируют подписать совместную декларацию.

Документ будет охватывать четыре направления: экономику, энергетику, Европу и международное сотрудничество, а также самоопределение. Стороны намерены заявить о необходимости предоставить им право проводить референдумы о независимости.

Как пишет газета, в декларации также будет обозначено стремление трех стран оказаться в составе Евросоюза. Шотландия и Уэльс рассматриваются как потенциальные новые члены ЕС, а Северная Ирландия — как часть Республики Ирландия.

Кроме того, меморандум предусматривает укрепление связей с европейскими странами в рамках подготовки к возможной независимости.

Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Джон Суинни, комментируя перспективы Соединенного Королевства, заявил, что британский премьер Энди Бёрнэм может войти в историю как последний глава правительства страны.

Ранее aif.ru писал, что в июле власти Великобритании исключили возможность проведения нового референдума о независимости Шотландии. Бёрнэм после переговоров с Суинни заявил, что повторное голосование отвлекло бы ресурсы от решения приоритетных задач.
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ПолитикареферендумУэльснезависимостьПолитикаСеверная ИрландияШотландияВеликобританияЕвросоюз
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