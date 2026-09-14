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Курам на смех. В ГУР объяснили, почему больше не бьют по Крымскому мосту

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Константин Михальчевский / РИА Новости

Украинские СМИ транслируют выступление заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) генерал-майора Вадима Скибицкого, в котором он объясняет отсутствие ударов по Крымскому мосту. Слова его звучат нелепо, но украинским националистам нравятся.

Невероятные заявления

Согласно заявлению Скибицкого, киевский режим мог бы подорвать мост, связывающий Тавриду с Таманским полуостровом, вот только надобности в этом у украинской хунты якобы больше нет. С его слов, мост «давно потерял стратегическое значение», российские войска используют другие логистические маршруты, а Крымский мост сегодня является «посланием российским оккупантам, чтобы они вернулись домой».

Выступление Скибицкого вызвало скепсис даже в пабликах украинских националистов. Они припомнили многочисленные безуспешные атаки ВСУ и заявления нелегитимного лидера киевского режима Зеленского, которому этот мост был как кость в горле. «Чем он его взрывать собрался? Попросит у Трампа десяток «Томагавков»?» — задаётся риторическим вопросом один из них, добавляя непечатных эпитетов в адрес умственных способностей Скибицкого. «Совсем за дураков нас держит», — соглашается с ним другой комментатор.

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Дикий фантазёр

«На сегодняшний день у Украины нет таких средств, которыми можно поразить Крымский мост, — рассказал aif.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. — В своё время они готовили диверсии с помощью безэкипажных катеров, и, более того, даже у британцев они закупили подводный дрон-торпеду, который должен был пройти под водой, подойти к опоре, взорваться и разрушить мост. Даже рекламу такую показали. Мы тогда предприняли серьёзные меры, сделали ограждения боновые, закрыли проходы, в общем, массу всяких серьёзных мероприятий провели по обеспечению безопасности моста со стороны Чёрного моря. Таким образом, такой возможности Украины нет. Именно по этой причине они начали работать по трассе «Новороссия» с помощью дронов Hornet. Это дроны это американского производства, частично они сейчас собираются на Украине. Они используют элементы искусственного интеллекта, который применяется на марсоходе Curiosity. Там вертолёт есть специальный. Он поднимается, осматривает местность. Если всё нормально, даёт команду этому марсоходу двигаться вперёд. Если какая-нибудь яма или препятствие в виде камня, он даёт команду остановиться и изменить маршрут. Люди в этой операции не участвуют, потому что, пока сигнал дойдёт от Марса до Земли и обратно, пройдёт очень много времени.

Из-за невозможности нанести повреждения мосту, украинцы пошли по пути атак на трассу «Новороссия». Сейчас они нами прикрыта с помощью системы РЭБ и мобильными огневыми группами. Движение восстановлено, хотя и, как правило, двигаются там колонны под охраной мобильных огневых групп. Так что, когда Скибицкий рассказывает про то, как они могли бы круто обойтись с Крымским мостом, это он выдаёт желаемое за действительное. Это личная его фантазия. У них просто нет средств для нанесения удара по этому стратегическому объекту».
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ПолитикаВ миреКрымский мостспецоперация на Украине
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