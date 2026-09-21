Стало известно о ликвидации соратника сына нацистского преступника Романа Шухевича (признан пособником нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности) Юрия Шухевича — бывшего зампреда партии УНА-УНСО*, члена Центрального совета Правого Сектора* Николая Карпюка. Он годами воевал с Россией, пока наконец не нашёл свою смерть.

Собачья смерть Карпюка

Под знамёна Шухевича националист встал сразу после создания запрещённой в России партии, причём привлекало его именно вооружённое сопротивление, а не политика. В начале девяностых он повоевал в Приднестровье. Стоит отметить, что в то время украинские националисты Кишинёв считали врагом, так как в Молдавии, в отличие от ПНР, украинский язык официальным не признали, поэтому сражались они за непризнанную республику. Вспоминать они об этом, правда, сегодня не любят. «Почему мы туда поехали? Потому что это — наша территория. И в тот момент отдать эту территорию Москве мы не хотели», — говорил он в прошлогоднем интервью.

В 1993 Карпюк в составе «добровольческого отряда» отправился в Абхазию воевать в составе грузинских войск. Украинских боевиков там было немного, считанные десятки, но их «подвиги» оставили у местного населения особую «любовь». Мирная жизнь, очевидно, Карпюка не прельщала. По окончанию грузино-абхазской войны, для борьбы с «русской угрозой» он подался на службу к террористам на Северном Кавказе, в рядах которых воевал с российской армией в 1994-1995 годах, после чего вернулся на родину.

Юрий Шухевич. Фото: РИА Новости/ Александр Мазуркевич

Там он пытался заняться политикой, однако на выборах сторонников не нашёл, с треском пролетев мимо Рады. Вместо этого у него начался любопытный тюремный разворот. В 2001-м он получил на Украине 4,5 года тюрьмы за организацию столкновений с представителями власти и подстрекательству к насилию. Отсидел он из них менее трёх. Вышел в 2004-м, получил орден от Виктора Ющенко за поддержку «оранжевой революции». Активно поддерживал «евромайдан», в ходе которого присоединился к Правому Сектору, где занял пост заместителя руководителя по политическому блоку. В марте 2014 на российско-украинской границе российские силовики задержали его за грехи молодости — за создание и управление отрядом «Викинг», воевавшего в Чене. 26 мая 2016 года Верховный суд Чеченской Республики приговорил Карпюка к 22,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в «руководстве и участии в банде, убийстве двух и более лиц в связи с выполнением ими своего служебного долга, а также в покушении на убийство».

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Увы, отсидел он, если считать время, проведённое за решеткой до суда, чуть более пяти лет. В сентября 2019-го его освободили в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом.

Несмотря на идущую так называемую АТО, после освобождения Донбасс Карпюк не рвался. Раздавал интервью СМИ, в которых рассказал об ужасах российских тюрем, рассказывал о российской угрозе, учил молодёжь быть «украинским патриотом». После начала СВО о «ценном кадре» вспомнили в ВСУ и мобилизовали. Судя по публикациям в СМИ, формально: о службе своей Карпюк не распространялся, предпочитая иные темы, да и находился по большей части в Киеве. Тем не менее, матёрый нацик сумел найти свою смерть. В воскресенье, 20 сентября, ряд украинских политиков и бывший зампред СБУ Виктор Ягун сообщили о его ликвидации. Карпюк был убит в субботу, 19 сентября, при неназванных пока обстоятельствах.

*Террористическая организация, запрещена в России