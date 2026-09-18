Досрочный ход. Эрдоган пойдет на новый президентский срок в 2028 году?

Советник президента Турции Мехмет Уджум сообщил, что Реджеп Тайип Эрдоган намерен вновь баллотироваться на пост президента страны в 2028 году. По его словам, выборы могут провести 16 апреля, если парламент обновит мандат и решение поддержат не менее 360 членов парламента Турции из 600.

Ставка на апрель

Главный советник президента Турции Мехмет Уджум заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган вновь будет кандидатом на следующих президентских выборах. По его словам, голосование может пройти 16 апреля 2028 года. Уджум назвал эту дату символичной. Именно 16 апреля 2017 года в Турции прошел референдум, после которого страна перешла к президентской системе. Советник отметил, что провести выборы в этот день можно, если парламент примет решение о назначении досрочных выборов.

Для такого решения нужны голоса как минимум 360 депутатов из 600. Это важная деталь: правящая «Партия справедливости и развития» и ее союзник — «Партия националистического движения» — вместе располагают только 326 мандатами. Самостоятельно провести такое решение они не могут. Для получения нужного числа голосов потребуется поддержка оппозиции или переход депутатов из других фракций. Уджум выразил уверенность, что такая поддержка будет найдена. По его мнению, ни одна политическая партия не станет выступать против кандидатуры Эрдогана. Султан Реджеп. Эрдоган станет пожизненным правителем Турции? Подробнее

Буква закона

Нынешняя турецкая конституция ограничивает президента двумя сроками. Однако в ней предусмотрен механизм, который позволяет действующему главе государства снова баллотироваться, если парламент принимает решение о проведении выборов во время его второго срока. Именно на эту норму ссылается Уджум. Он называет возможное выдвижение Эрдогана «исключительным» и подчеркивает, что для него не требуется новая конституция.

Обычная дата следующих президентских и парламентских выборов — 7 мая 2028 года. Ранее Уджум уже предлагал провести голосование 16 апреля, называя это не досрочными выборами в политическом смысле, а переносом установленной даты примерно на три недели. Сам советник считает маловероятным проведение выборов в конце 2027 года. По его оценке, если голосование будет перенесено, более вероятными остаются март или апрель 2028-го. Добрососедские отношения. В каких сферах сотрудничают РФ и Турция Подробнее

Власти говорили иначе

Заявление Уджума выделяется на фоне прежних официальных комментариев. Представители правящей партии до сих пор неоднократно заявляли, что выборы должны пройти в установленный срок. 15 сентября пресс-секретарь «Партии справедливости и развития» Омер Челик отдельно заявил, что досрочных выборов сейчас нет в политической повестке страны.

Сам Эрдоган ранее говорил о подготовке к предстоящим выборам, но представители его партии объясняли эти слова обычной политической и организационной работой, а не сигналом о переносе голосования.

Для 72-летнего Эрдогана вопрос имеет особое значение. Он впервые стал премьер-министром в 2003 году, затем в 2014-м был избран президентом. После перехода к президентской системе его переизбрали в 2018 и 2023 годах.

Пока неясно, когда парламент может рассмотреть вопрос о досрочных выборах. Если Эрдоган победит в 2028 году, это будет его четвёртый президентский срок. Советник утверждает, что он станет последним. Однако оппозиция уже назвала планы Эрдогана попыткой удержать власть любой ценой, и политическая борьба вокруг этой инициативы обещает быть напряжённой.