Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер должны были присоединиться к американской делегации в Шэньчжэне, однако вместо этого будут работать с европейскими партнерами. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, изначально запланированные к участию в американской делегации, сейчас заняты работой с европейскими партнерами. Они разъясняют им потенциальную структуру европейской безопасности. Поэтому завтра их не будет на этом мероприятии. Вместо этого они встретятся с представителями многих европейских стран и обсудят важный подход к обеспечению безопасности в Европе», — сказал Дмитриев.

Саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. В АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.