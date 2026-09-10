«Циничный замысел». Генерал ФСБ Михайлов раскрыл, зачем СБУ убийство посла

Попытка убийства посла Британии в Москве со стороны СБУ могла требоваться, чтобы повысить эскалацию между Британией и Россией, отметил в беседе с aif.ru генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его словам, ситуация крайне напоминает события 1918 года, когда был убит посол Германии Вильгельм фон Мирбах.

«Редкий по своему цинизму замысел»

«События текущей попытки напоминают события 6 июля 1918 года, когда в Москве убили посла в Германии для возобновления войны и срыва Брестского мира. У нас, конечно, мира с Британией нет, но эскалацию можно нарастить. Кроме того, этот редкий по своему цинизму замысел может очень серьезно осложнить наши отношения. Мы же с вами прекрасно понимаем, что все обвинения будут только в адрес России, никакой Украины упоминаться не будет», — подчеркивает офицер.

По его словам, еще серьезнее была бы ситуация, если бы теракт был осуществлен. В этом случае даже если бы мы и выдали организаторов и информаторов Британцам, то они бы не поверили. Позёрство «товарища Блюмочки». Зачем Яков Блюмкин убил германского посла? Подробнее

«Так что произошедшее стоит расценивать как политическую провокацию Киева с далеко идущими последствиями. И даже если мы сейчас этим самым британцам будем рассказывать, какие мы молодцы и как спасли их посла, то они наши действия будут выставлять в своих интересах и представлять, как нашу провокацию», — разъяснил собеседник.

«Ушли в самостоятельное плавание»

Обсуждая то, велась ли операция в согласовании с британской разведкой, Михайлов подчеркивает, что Украина уже давно вышла в самостоятельное плавание. «Мы много говорим о том, что Британия каждый чих согласовывает с Украиной, но спецслужбы „незалежной“ вышли на такой уровень цинизма, что по многим вопросам они даже ни с кем не советуются. И у меня даже большие сомнения, что некоторые вопросы ими обсуждаются с Зеленским», — отмечает офицер контрразведки.

Обращает он внимание и на то, что у современной разведки и контрразведки Киева есть карт бланш на действия, и они в его рамках действуют так, как им будет угодно. Лондон одобрил? Зачем Киев собрался убить посла Британии в Москве Подробнее

«Что касается британцев, то мы часто завышаем их возможности. Да, технологически они обеспечены и на уровне аналитики могут делиться данными. Но я глубоко убежден, что Украина ни с какими британцами не согласовывает подобного рода акции. Вспомните теракт, во время которого погиб военкор Владлен Татарский. Тогда даже в Англии политистеблишмент сделал большие глаза и начал говорить, мол, как же так вышло, мы не финансируем террористическую деятельность Украины, это они творят, что хотят», — напомнил собеседник.

Есть и еще одна деталь в действиях киевской агентуры, подчеркивает Михайлов. За последние 20 лет ее состав так сильно обновился, что сейчас в СБУ действуют те люди, которые работают вне рамок действий спецслужб, а по своим принципам, которые можно описать фразой «чем хуже, тем лучше».

«И так как сегодня Украине нужны деньги и они хотят организовать такое очередное противостояние между Россией и Британией, то естественно, что с британцами они убийство их посла не обсуждали. Любая подготовка теракта успешна только в том случае, если рядом с организаторами нет лишних ушей», — завершил офицер. Нашли осколки бомбы. СК раскрыли новые факты убийства Владлена Татарского Подробнее

Готовили диверсию

Как ранее сообщили в ЦОС ФСБ России, один из охранников британской дипмиссии и резиденции посла в Москве был задержан за госизмену. Мужчину завербовала Служба безопасности Украины и через него собирала все сведения о работе посольства в нашей стране.

Так, Киеву передавались данные обо всех работниках посольства и резиденции, данные о маршрутах передвижения, используемых автомобилях, официальных и неофициальных мероприятиях посла и прочие представляющие интерес материалы, включая документы миссии.

Как уточнили в ФСБ, это все было нужно для операции под чужим флагом. В Киеве хотели устроить теракт и убить посла, а после возложить вину на Россию, чтобы Великобритания была вынуждена вступить в прямое противостояние с нашей страной. Вот только операция провалилась.