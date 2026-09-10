Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: 3 минуты
2466

«Циничный замысел». Генерал ФСБ Михайлов раскрыл, зачем СБУ убийство посла

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Здание посольства Великобритании в Москве
Здание посольства Великобритании в Москве / Владимир Астапкович / РИА Новости

Попытка убийства посла Британии в Москве со стороны СБУ могла требоваться, чтобы повысить эскалацию между Британией и Россией, отметил в беседе с aif.ru генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его словам, ситуация крайне напоминает события 1918 года, когда был убит посол Германии Вильгельм фон Мирбах.

«Редкий по своему цинизму замысел»

«События текущей попытки напоминают события 6 июля 1918 года, когда в Москве убили посла в Германии для возобновления войны и срыва Брестского мира. У нас, конечно, мира с Британией нет, но эскалацию можно нарастить. Кроме того, этот редкий по своему цинизму замысел может очень серьезно осложнить наши отношения. Мы же с вами прекрасно понимаем, что все обвинения будут только в адрес России, никакой Украины упоминаться не будет», — подчеркивает офицер.

По его словам, еще серьезнее была бы ситуация, если бы теракт был осуществлен. В этом случае даже если бы мы и выдали организаторов и информаторов Британцам, то они бы не поверили.

Яков Блюмкин.
Позёрство «товарища Блюмочки». Зачем Яков Блюмкин убил германского посла? Подробнее

«Так что произошедшее стоит расценивать как политическую провокацию Киева с далеко идущими последствиями. И даже если мы сейчас этим самым британцам будем рассказывать, какие мы молодцы и как спасли их посла, то они наши действия будут выставлять в своих интересах и представлять, как нашу провокацию», — разъяснил собеседник.

«Ушли в самостоятельное плавание»

Обсуждая то, велась ли операция в согласовании с британской разведкой, Михайлов подчеркивает, что Украина уже давно вышла в самостоятельное плавание. «Мы много говорим о том, что Британия каждый чих согласовывает с Украиной, но спецслужбы „незалежной“ вышли на такой уровень цинизма, что по многим вопросам они даже ни с кем не советуются. И у меня даже большие сомнения, что некоторые вопросы ими обсуждаются с Зеленским», — отмечает офицер контрразведки.

Обращает он внимание и на то, что у современной разведки и контрразведки Киева есть карт бланш на действия, и они в его рамках действуют так, как им будет угодно.

Посольство Великобритании в Москве.
Лондон одобрил? Зачем Киев собрался убить посла Британии в Москве Подробнее

«Что касается британцев, то мы часто завышаем их возможности. Да, технологически они обеспечены и на уровне аналитики могут делиться данными. Но я глубоко убежден, что Украина ни с какими британцами не согласовывает подобного рода акции. Вспомните теракт, во время которого погиб военкор Владлен Татарский. Тогда даже в Англии политистеблишмент сделал большие глаза и начал говорить, мол, как же так вышло, мы не финансируем террористическую деятельность Украины, это они творят, что хотят», — напомнил собеседник.

Есть и еще одна деталь в действиях киевской агентуры, подчеркивает Михайлов. За последние 20 лет ее состав так сильно обновился, что сейчас в СБУ действуют те люди, которые работают вне рамок действий спецслужб, а по своим принципам, которые можно описать фразой «чем хуже, тем лучше».

«И так как сегодня Украине нужны деньги и они хотят организовать такое очередное противостояние между Россией и Британией, то естественно, что с британцами они убийство их посла не обсуждали. Любая подготовка теракта успешна только в том случае, если рядом с организаторами нет лишних ушей», — завершил офицер.  

Билборд, установленный в память о погибшем блогере, военкоре, писателе, общественном деятеле, ополченце Донбасса Владлене Татарском в Донецке.
Нашли осколки бомбы. СК раскрыли новые факты убийства Владлена Татарского Подробнее

Готовили диверсию

Как ранее сообщили в ЦОС ФСБ России, один из охранников британской дипмиссии и резиденции посла в Москве был задержан за госизмену. Мужчину завербовала Служба безопасности Украины и через него собирала все сведения о работе посольства в нашей стране.

Так, Киеву передавались данные обо всех работниках посольства и резиденции, данные о маршрутах передвижения, используемых автомобилях, официальных и неофициальных мероприятиях посла и прочие представляющие интерес материалы, включая документы миссии.

Как уточнили в ФСБ, это все было нужно для операции под чужим флагом. В Киеве хотели устроить теракт и убить посла, а после возложить вину на Россию, чтобы Великобритания была вынуждена вступить в прямое противостояние с нашей страной. Вот только операция провалилась.
Оцените материал
Оставить комментарий (0)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаВ миреспециальная военная операцияСБУубийство послаВеликобритания
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть