В Лондоне паника из-за новой угрозы: Британия разваливается на глазах

На фоне кризиса в Соединённом Королевстве Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия всё активнее заявляют о желании защитить свою идентичность и получить большую самостоятельность. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев, эти регионы не хотят связывать себя с проблемами, которые переживает Англия.

Ранее стало известно, первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии Джон Суинни, Рун ап Иорверт и Мишель О’Нил подписали совместный меморандум. Документ охватывает четыре направления: экономику, энергетику, Европу и международное сотрудничество, а также право на самоопределение.

«Происходящее является следствием ситуации непосредственно в Англии. Эти части Британии в первую очередь не хотят связывать себя с кризисом, который происходит в целом в Великобритании, хотят от него закрыться. Кризис многосторонний: миграционный, экономический, кризис внутренней безопасности. Люди в Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе по понятным причинам стали четко понимать, что с территории Англии идёт угроза», — пояснил Перенджиев.

Он отметил, что страны хотят не столько отделиться, сколько отгородиться, обеспечить свою безопасность и защитить свою идентичность. Они также преследуют и свои экономические интересы, стремясь к более тесным связям с Европейским союзом, вплоть до членства в ЕС.

«Они хотят поторговаться с центральной властью и получить больше самостоятельности. Стремятся вести более независимую внешнюю политику», — резюмировал Перенджиев.