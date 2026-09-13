The Sun: США тайно вывезли из Британии подозреваемого в педофилии дипломата

Вашингтон тайно вывез из Великобритании своего дипломата, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на собственные источники, материал перевел aif.ru.

Согласно публикации, обыск в квартире сотрудника американского посольства в Лондоне провели представители спецслужб США. В ходе оперативных мероприятий у него были обнаружены материалы с детской порнографией.

Несмотря на дипломатический иммунитет, исключающий задержание по британским законам, подозреваемый был арестован американской стороной. Его доставили на военную базу США, после чего депортировали в Штаты.

Местные правоохранительные органы и власти Соединенного Королевства были поставлены в известность о случившемся лишь после того, как дипломат покинул территорию страны.

По информации издания, резонансное дело с предполагаемым педофилом «дошло до самого верха», и в связи с этим на неделе прошли экстренные встречи в кабинете главы лондонской полиции Марка Роули.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев высмеял задержание украинского дипломата с золотом.