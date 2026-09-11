Экс-принца Эндрю хотят лишить звания «Свобода Лондона»

В Лондоне утвердили новое правило, которое позволит лишить принца Эндрю звания почетного гражданина города (Freedom of London). Об этом сообщает телеканал BBC News.



В четверг, 10 сентября, суд общинного совета одобрил специальную процедуру, которая позволит лишить почётного звания «Свобода Лондона» Эндрю Маунтбеттена-Виндзора. Процесс будет запущен в срочном порядке.



До этого подобного механизма не существовало, но теперь утвержденная процедура гарантирует принятие будущих решений по справедливости, заявил председатель по политике Крис Хейворд.



В документе также предусмотрены правовые гарантии для всех сторон.

Звание «Свобода Лондона» дают в знак признания выдающихся заслуг человека перед Лондоном, страной или международным сообществом.



Напомним, в июле 2026 года активисты разместили совместное фото Эндрю и Джеффри Эпштейна в центральной части Букингемского дворца с подписью «Что ты знал?».