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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Экс-принца Эндрю хотят лишить звания «Свобода Лондона»

Li Ying / XinHua / www.globallookpress.com
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

В Лондоне утвердили новое правило, которое позволит лишить принца Эндрю звания почетного гражданина города (Freedom of London). Об этом сообщает телеканал BBC News.

В четверг, 10 сентября, суд общинного совета одобрил специальную процедуру, которая позволит лишить почётного звания «Свобода Лондона» Эндрю Маунтбеттена-Виндзора. Процесс будет запущен в срочном порядке.

До этого подобного механизма не существовало, но теперь утвержденная процедура гарантирует принятие будущих решений по справедливости, заявил председатель по политике Крис Хейворд.

В документе также предусмотрены правовые гарантии для всех сторон.

Звание «Свобода Лондона» дают в знак признания выдающихся заслуг человека перед Лондоном, страной или международным сообществом.

Напомним, в июле 2026 года активисты разместили совместное фото Эндрю и Джеффри Эпштейна в центральной части Букингемского дворца с подписью «Что ты знал?».
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Политикапринц Эндрюлишат званияЭндрю Маунтбеттен-ВиндзорВеликобритания
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