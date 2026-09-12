Трамп считает, что убитый активист Кирк мог стать президентом США

Президент США Дональд Трамп заявил, что консервативный активист Чарли Кирк, погибший в сентябре 2025 года, в будущем мог претендовать на пост главы американского государства. Такое мнение американский лидер высказал в интервью радиостанции WABC.

Трамп отметил политические способности Кирка и его влияние на молодое поколение. По словам президента, активист обладал значительной поддержкой среди молодых американцев и сумел сформировать вокруг себя многочисленную аудиторию сторонников.

Американский лидер добавил, что Кирк никогда лично не обсуждал с ним планы относительно президентской карьеры. При этом Трамп считает, что благодаря своим способностям и популярности среди молодежи активист имел бы хорошие перспективы для участия в президентской гонке.

Ранее стало известно, что обвиняемого в убийстве американского политического активиста Чарли Кирка Тайлера Робинсона будут судить по статье, допускающей в качестве наказания смертную казнь.