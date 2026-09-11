Визит без публичности. Зачем Трампу-младшему понадобилось ехать в Эстонию

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший провел сутки в Таллине без публичного анонса. Он встретился с бизнесменами и главой МИД Эстонии, а на закрытом ужине обсуждалась Украина на фоне переговоров Вашингтона с Москвой и Киевом в начале сентября.

Поездка Трампа-младшего в Эстонию оказалась гораздо менее публичной, чем можно было ожидать от визита сына действующего президента США. Он провел в Таллинне около суток, однако подробного официального анонса программы не было.

Гость прибыл в столицу Эстонии рано утром 6 сентября по пути из Монголии. Он остановился в пятизвездочном отеле, а когда покидал гостиницу, его вывели через запасной выход под усиленной охраной.

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Главная цель

Организатор визита Трийн Рандлоо объяснила, что поездка была, прежде всего, деловой. Трамп-младший участвовал во встречах с представителями бизнеса и мероприятиях, связанных с игорной индустрией.

Одно из них организовала эстонская компания Studioworks, занимающаяся инфраструктурой для онлайн-казино. Особое внимание привлекла стоимость доступа к встрече. Эстонские СМИ сообщали, что участие в ужине и возможность представить американскому гостю собственные бизнес-идеи могли стоить до 150 тысяч евро (14.7 млн руб.).

Изначально появилась информация, что цена билета достигала 250 тысяч евро (25 млн руб.), но организатор визита позднее отвергла эти сообщения и утверждала, что в итоге никто из участников ужина не платил за место.

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Разговоры за столом

Самой неожиданной частью визита стала закрытая встреча с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной. По его словам, приглашение поступило от американской стороны. Всего за столом было 13 человек, причем министр оказался единственным представителем эстонского правительства.

Цахкна подчеркнул, что ужин и бизнес-мероприятие были двумя разными событиями. Он рассказал, что беседа с Трампом-младшим была достаточно долгой. Одной из главных тем стала Украина. Министр страны, которая активно поддерживает Украину, не стал раскрывать содержание разговора или позицию визитера и лишь заметил, что такие контакты с людьми из окружения президента США когда-нибудь могут пригодиться.

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Странное совпадение

Поездка пришлась на важный момент американских дипломатической активности. 5 сентября в Москве президент России Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. На следующий день представители Белого дома отправились в Киев и встретились с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Вашингтон пытался добиться нового импульса для переговоров об окончании войны. При этом нет данных, что визит сына президента США в Таллинн был частью этой дипломатической миссии или напрямую координировался с переговорами Уиткоффа и Кушнера.

Трамп-младший не является государственным переговорщиком и не играл официальной дипломатической роли. Но для Эстонии встреча была интересна, прежде всего, возможностью донести свои взгляды до человека из близкого круга американского президента.