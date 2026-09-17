Трамп анонсировал принятие ключевого решения по конфликту с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что вскоре примет ключевое решение о возможном возобновлении ударов по территории Ирана.

«Мне предстоит принять важное решение. Хочу ли я пойти туда и уничтожить их (Иран. – Прим. ред.) или нет? Это важное решение. Со мной может произойти что угодно», - сказал он в беседе с журналистами Axios.

Ранее сообщалось, что рассчитывает 22 сентября провести в Нью-Йорке встречу с лидерами или главами МИД стран Персидского залива на полях Генассамблеи ООН. Основной темой должны стать американские предложения о стратегии в отношении Ирана после завершения конфликта.

Напомним, Трамп заявил, что конфликт с Ираном может быть урегулирован еще до промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в начале ноября.