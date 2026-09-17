Иран призвал приостановить членство США в МАГАТЭ из-за нарушений устава

Иран призвал приостановить членство Соединенных Штатов в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за нарушения Вашингтоном положений устава агентства. Об этом сказано в заявлении иранского постпредства при международных организациях в Вене.

«Может ли кто-либо всерьез и добросовестно утверждать, что государство с таким мрачным послужным списком существенных нарушений положений устава выполняет свои обязательства? Разве членство такой страны не должно быть приостановлено, как того требует статья XIX.B?» – заявил представитель исламской республики в ходе выступления на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

Представитель Тегерана напомнил, что все члены МАГАТЭ должны добросовестно выполнять принятые на себя обязательства. Он указал, что в 2025 и 2026 годах Штаты осуществляли масштабные акты агрессии против Ирана, существенно нарушив запрет на применение силы, который является одним из фундаментальных принципов ООН.

Иранская сторона добавила, что военнослужащие США совершили многочисленные военные преступления, включая гибель 168 детей в начальной школе в Минабе. Также атакам США и Израиля подверглись находящиеся под гарантиями мирные ядерные объекты Ирана, что нарушает принципы ООН, международного права и устава МАГАТЭ.

«Такие действия явно противоречат принципу содействия мирному использованию ядерной энергии», – указали в иранском постпредстве.

Ранее американский лидер Дональд Трамп допустил, что конфликт с Ираном могут урегулировать до выборов в США.