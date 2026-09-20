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Захарова подчеркнула, что ее семья жила и будет жить в России

Архивное фото
Архивное фото / Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ее семья жила, живет и будет жить в России.

Она заявила об этом в беседе с информагентством ТАСС, говоря о выборах.

«Я как гражданин РФ, не как официальный представитель [МИД], а именно как человек, чьи предки и семья жили, живут и будут жить в России, скажу следующее: это не формальность, не просто обязательная процедура, не просто возможность реализовать некое теоретическое право», — сказала дипломат.

По ее мнению, каждый может трактовать по-своему участие в выборах, «но наша жизнь и то, как мы ей будем управлять, зависят от нашего волеизъявления».

Президент России Владимир Путин отмечал, что голосование на выборах является значимым и определяющим событием, а участие в нем каждого избирателя — это не просто юридический акт, а общий вклад в победу страны.

Выборы проходят с 18 по 20 сентября. Россияне избирают депутатов Госдумы РФ девятого созыва, а также в субъектах государства: глав регионов и депутатов региональных и местных парламентов.
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