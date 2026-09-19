«Дружелюбие и улыбка». Как прошел второй день выборов в Госдуму

Второй день общероссийских выборов депутатов Государственной думы позади. Участки закрыты. Вместе с командой Общественного штаба по наблюдению за выборами aif.ru следил за ходом голосования в Москве.

Подводя итоги двух дней голосования руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев рассказал о систематических атаках на московскую систему дистанционного электронного голосования.

«Хочу выразить огромную благодарность нашим техническим специалистам, которые надёжно защищают систему, а также волонтёрам и наблюдателям на участках, которые помогают оперативно решать любые возникающие вопросы», — поделился Вадим Ковалев, добавив, что при возникновении проблем, все они разрешаются буквально в считанные минуты.

«В целом голосование проходит в штатном режиме», — уточнил Ковалев.

Работа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Светлана Акулова и Вадим Ковалев. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Дмитрий Реут, заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии, озвучил итоговые цифры голосования за два дня. Преимущество по-прежнему остаётся за электронным вариантом волеизъявления. Так, в Москве всего проголосовали 3 миллиона 130 тысяч человек. Из них 400 тысяч отдали голоса на бумажных носителях, остальные, то есть 2 миллиона 770 тысяч, выбрали электронный формат.

«За это время никаких нарушений законодательства относительно прав граждан выявлено не было. Это самое главное», — подчеркнул Дмитрий Реут.

Вадим Ковалев и Дмитрий Реут. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Помощь рядом

Весь день в штабе царила деловая, но дружелюбная атмосфера. Волонтеры и сотрудники встречали гостей, помогали им сориентироваться и спокойно подготовиться к голосованию. Среди сегодняшних гостей были делегации международных наблюдателей, легендарные спортсмены Владислав Третьяк, Дмитрий Булыкин, Алексей Олейник.

Для многих ребят-наблюдателей работа в штабе — это не просто формальность, а возможность быть полезным. Они стараются на собственном примере показать сверстникам, что ходить на выборы — это нормально, а их мнение действительно имеет вес.

Владислав Третьяк. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Именно так к этому относится 20-летняя студентка Российской государственной академии интеллектуальной собственности Варвара Власова, заместитель председателя молодёжного избирательного клуба Москвы. Для девушки эта кампания стала первой, где она участвовала в качестве волонтёра.

Как рассказала Варвара, график у волонтёров плотный: смена начинается в восемь утра и длится до самого закрытия участков. В круг обязанностей Вари и её коллег входит простая, но важная координация: подсказать, куда пройти, а при необходимости — лично сопроводить маломобильных избирателей.

«Нам нравится наша работа, — улыбается Варя. — Главное даже не в том, тяжело это или нет, а в том, что это приносит удовлетворение».

Дмитрий Булыкин. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Сама она в эти дни планирует проголосовать через терминал. Многие избиратели переживают, что не разберутся с новыми технологиями, но волонтёры спокойно объясняют, что всё интуитивно понятно. Главное, чему учат ребят перед кампанией, — не сложным инструкциям, а базовым человеческим реакциям.

«В первую очередь, это дружелюбие и улыбка, неконфликтность. Ситуации бывают разные, но мы должны оставаться людьми, которые приведут ситуацию в баланс. Нужно всегда чувствовать, что человек есть человек», — объясняет Варя.

Алексей Олейник и Инесса Олейник-Швацкая. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Есть место романтике

Студенты-волонтеры посменно продолжат нести вахту у мониторов и ночью, внимательно отслеживая через камеры видеонаблюдения ситуацию на избирательных участках. Но даже в напряжённые будни второго дня выборов, 19 сентября, нашлось место для трогательных, по-человечески тёплых моментов.

Одну из девушек, дежуривших у экранов, в фойе терпеливо ждал молодой человек с охапкой роз. Студент знаменитой «Бауманки», который сам живёт в Реутове, специально приехал, чтобы сделать сюрприз своей возлюбленной и дождаться окончания её волонтёрской смены.