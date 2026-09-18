Штурмовые отряды пятой танковой бригады группировки «Восток» освободили Розовку на ореховском направлении в Запорожской области и взяли под контроль господствующие тактические высоты. Об этом в беседе с сайтом телеканала «Звезда» рассказал штурмовик ВС РФ с позывным Тимоха.

Отмечается, что бои на этом участке линии боевого соприкосновения отличаются высокой интенсивностью и ведутся буквально за каждый метр земли с преодолением сложных укрепрайонов противника.

По словам Тимохи, наступающим подразделениям пришлось столкнуться с плотным минированием и глубоко эшелонированной обороной в подземных ходах, которые называются «лисьи норы». При этом ключевым слагаемым успеха при освобождении Розовки стала массированная поддержка артиллерии и авиации.

Сложности штурмовикам создает болотная местность и непрерывный мониторинг противника с воздуха. Военные РФ использовали камыши в качестве естественной маскировки на подступах к наблюдательным пунктам противника.

Бойцы зашли в населенный пункт параллельными курсами для создания сплошной зоны контроля и выдавливания врага из разветвленных подземных лабиринтов между погребами. Командир штурмовой группы с позывным Дон сообщил об обнаружении брошенного при отступлении склада противотанковых мин.

Ранее ВСУ потеряли до взвода и десятки единиц техники в боях за Розовку.