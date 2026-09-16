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Раздавлены русскими «слонами». Огнедышащие танки-монстры ворвутся в Харьков

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Сейчас танки Т-80БВМ используются для нанесения ударов по окружённой группировке противника в так называемом «волчанском котле».
Сейчас танки Т-80БВМ используются для нанесения ударов по окружённой группировке противника в так называемом «волчанском котле». Министерство обороны РФ

Даже в условиях господства в «малом небе» дронов танки остаются грозной силой, способной быстро и на большую глубину прорвать фронт противника. Именно использования крупных бронетанковых сил со стороны ВС РФ больше всего боится украинское командование на земле. Западные эксперты уже просчитали на суперкомпьютерах, что если России удастся скрытно сформировать бронетанковый кулак и неожиданно ввести его в бой, то ни одна из ныне воюющих группировок ВСУ не сможет его остановить силами беспилотной авиации, которая у них имеется. Прорывы к Харькову и Запорожью могут занять всего лишь несколько часов. За это время ВСУ не успеют стянуть в район прорыва дополнительные силы беспилотных войск, как российские войска уже окажутся на улицах Харькова и Запорожья.

Бесшумный монстр весом в 46 тонн

Стоит отметить, что наши военные эксперты уже сообщают о «возвращении» на передний край танков как огневых средств, способных точно и быстро уничтожать цели противника. Так военный эксперт Геннадий Алёхин отметил факт появления в передовых частях группировки войск «Север» танков Т-80БВМ. Это особые танки, которые имеют газотурбинные двигатели мощностью 1250 лошадиных сил и 125-мм гладкоствольное орудие, при выстреле из которого скорость осколочно-фугасного снаряда составляет около 900-950 метров в секунду. Бойцы на фронте это описывают так: «Выход и прилёт происходят практически одновременно. Если летит в тебя, то даже с жизнью проститься не успеешь. Выстрел — и ты готов». Военные, кстати, рассказывают, что за силы и внешний вид танки называют «слонами».

Боевое дежурство пункта воздушного наблюдения БАРС «Курск» группировки войск «Север».
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«Даже со стороны страшно смотреть, как танки идут в атаку, а противник, сидящий в окопах, вообще сходит с ума от ужаса», — рассказал офицер-доброволец Шумный.

По словам эксперта Алёхина, сейчас танки Т-80БВМ используются пока не для прорыва вражеской обороны, а для нанесения ударов по окружённой группировке противника в так называемом «волчанском котле». Скорость, с которой танки выдвигаются на огневые позиции и наносят молниеносный удар, позволяет уничтожать противника даже во время скрытного перемещения.

«Получив координаты цели, танк выкатывается на рубеж ведения огня, наносит удар и отходит в укрытие», — рассказывает суть тактики, которую в войсках называют «тактикой кочующей огневой точки», военный эксперт Алёхин.

Танк Т-80БВМ.
Танк Т-80БВМ. Фото: Министерство обороны РФ

Прорыв реален

В разговоре с aif.ru танкист Владимир Овчеров, кавалер трёх медалей «За отвагу», рассказал, насколько страшен российский танк для врага, и что подбить его FPV-дроном далеко не просто. Кстати, Владимир воюет именно на танке Т-80 БВМ едва ли не с первых дней спецоперации. По его словам, за время боевых действий, после того как появились и стали активно использоваться «эфпивишки», им стали искать «противоядие». Самым эффективным стали «мангалы» — защитные металлические конструкции. Вначале это были решётки, а затем появились так называемые «одуванчики».

«Танк с такой защитой действительно похож на цветок одуванчик — во все стороны торчат стальные торсы, распушенные на концах. Дрон через них, как бы ни хотел, продраться не может. Взрывается, не добравшись до корпуса танка, — рассказывает танкист. — Бывало, за боевой выход по 20 „эфпивишек“ ловили, но танк продолжал решать задачи. Только и слышишь, как они взрываются. Я бы сравнил это со звуком, как на большой скорости железку сбил. Когда парни с наших дронов показывали, как это происходит, то выглядит впечатляюще. Если налетают роем, то танк окружен взрывами со всех сторон».

Танк Т-80БВМ.
Танк Т-80БВМ. Фото: Министерство обороны РФ

Стоит отметить и то, что ВС РФ стали использовать на танках комплексы активной защиты (КАЗ) «Арена-М». Она создавалась, чтобы отражать удары противотанковых ракет, выстреливая им навстречу свои ракеты. Опыт использования «Арены-М» для борьбы с дронами, проверенный на добропольском направлении, показал свою эффективность и перспективность. Сейчас в Минобороны РФ уже работают над модернизацией КАЗ «Арена-М» под решение современных вызовов.

Кстати, в разговоре с танкистом Овчеровым ему был задан прямой вопрос: «Не считает ли он, что время танков как средств прорыва ушло?» Он словно предсказал появление новых средств противодействия дронам, которые уже сейчас появляются. «Придумают эффективные средства РЭБ, средства уничтожения FPV-дронов. А танков, как боялись 100 лет назад, так и будут бояться. Страшное, грозное, точное и безжалостное оружие. Встретимся через 5 лет, и увидите, что танк вновь будет главным оружием войны».
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ПолитикаВ Россиитанкиспецоперация на УкраинеТ-80БВМХарьков
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