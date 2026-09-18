Быстро, удобно. Социолог Денисов назвал особенности голосования онлайн

Первый день выборов депутатов Государственной думы завершен. По его итогам более 2 млн человек проголосовали электронно — технологии сделали процесс удобным и быстрым.

В это число вошли как москвичи, так и «мобильные избиратели» из других регионов страны, которые выбрали столицу местом своего временного пребывания. Напомним, что проголосовать электронно можно двумя простыми способами: онлайн на портале mos.ru — с телефона, планшета, компьютера, и через специальный терминал на любом избирательном участке Москвы.

Главная цель — дать возможность каждому

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в России уже перестало быть экспериментальной новинкой. Технология, разработанная в Москве, проверенная и надёжная, сегодня распространена и на регионы. В 2019 году в единый день голосования дистанционное электронное голосование впервые было применено на выборах депутатов Московской городской думы VII созыва. В тот же день Президент РФ подписал федеральный закон, который официально узаконил использование ДЭГ на выборах в органы государственной власти, местного самоуправления и на референдумах по всей стране (с соблюдением правил, установленных ЦИК РФ).

К сегодняшнему дню технология опробована уже неоднократно и доказала свою универсальность.

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«Россия — огромная страна, и для жителей отдаленных регионов путь к избирательному участку может быть настоящим квестом, — сказал aif.ru социолог Алексей Денисов. — Электронное голосование решает эту проблему. Оно также дает возможность высказать свою позицию гражданам, которые временно находятся за границей или в командировках. Они остаются активными гражданами своей страны, и ДЭГ реализует их право голоса без лишних препятствий».

По словам эксперта, рост числа проголосовавших онлайн напрямую ведет к повышению общей явки. А высокая явка, в свою очередь, укрепляет легитимность и доверие к результатам выборов.

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Популярно у молодёжи

Социолог Денисов отмечает, что люди в возрасте от 18 до 35–40 лет становятся главными драйверами электронного голосования. Для них цифровая среда естественна и удобна.

Вместе с тем процесс внедрения электронного голосования проходит мягко: там, где это необходимо, члены избирательных комиссий приходят к пожилым избирателям домой и помогают освоить электронный способ, если есть такой запрос. Кроме того, на самих избирательных участках устанавливают специальные терминалы. Это отличный «мостик», позволяющий сделать выбор в цифровом формате, но под присмотром волонтеров-помощников и в привычной для возрастных избирателей атмосфере участка.

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Это не только вопрос удобства, но и значительная экономия бумажных и административных ресурсов страны.

«Электронное голосование — это не просто „цифровизация ради цифровизации“. Это реальный, работающий инструмент, который делает выборы открытыми и доступными. И, что особенно важно, он помогает привлечь к выражению гражданской позиции молодое поколение: их голос имеет значение, и его легко учесть», — подытожил социолог Денисов.