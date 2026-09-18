В Москве завершился первый день голосования, оно продолжается онлайн

На московских избирательных участках завершился первый день голосования на выборах депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино, говорится на сайте mos.ru.

Как отмечается, участки завершили работу в 20:00. Тем не менее онлайн-голосование осуществляется круглосуточно. Оно продолжается на elec.mos.ru. В дистанционном электронном голосовании могут участвовать совершеннолетние жители столицы, которые получили полную учетную запись.

Избирательные участки продолжат работу в 08:00 19 сентября и будут открыты до 20:00. В третий день выборов, 20 сентября, их также можно будет посетить с 08:00 до 20:00. Отдать голос с помощью терминала электронного голосования возможно на любом участке, до которого удобно добраться, а получить традиционные бюллетени — только на участке по адресу постоянной регистрации.

Ранее стало известно, что в Москве в электронном голосовании поучаствовали два миллиона человек в первый день выборов в Госдуму.