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«Продолжают нагнетать». Путин: нас запугать невозможно

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Владимир Путин.
Владимир Путин. / Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Россия готова к восстановлению отношений с Европой. Одна из причин, по которой противостояние продолжается – это попытка европейских лидеров спасти свои терпящие бедствие рейтинги. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании военно-промышленной комиссии.

Внешних угроз меньше не становится

Как отметил президент, НАТО продолжается расширятся, и даже заходит в другие регионы мира. А некоторые европейские лидеры и вовсе говорят, что готовятся к войне с Россией. Так они просто пытаются спасти свои падающие рейтинги, прикрывая ошибки в экономической и социальной политике.

«Не очень получается, не помогает, - отметил президент. – Но вместо того, чтобы остановиться, услышать своих граждан, которые на выборах дают ясно понять, что никакой войны с Россией они не хотят, тем не менее, эти лидеры продолжают нагнетать ситуацию дальше. Используют для раздувания этой ситуации и ситуацию на Украине, самих украинцев используют как пушечное мясо».

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Россия готова к восстановлению отношений с Европой

Путин еще раз заявил, что нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы и европейских стран.

«Оснований у нас для этого просто нет никаких. Мы готовы к сотрудничеству, к восстановлению отношений с европейскими соседями, - заявил Путин.  - Давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придётся отвечать».

Украина сама не проводит выборы, и не хочет дать их провести России

«Власть узурпирована кучкой казнокрадов, коррупционеров, которым нужна война для того, чтобы оставаться у власти без выборов и создавать дальше условия для ограбления своего собственного народа, для того, чтобы набивать карманы деньгами спонсоров, в том числе и из Европы. И этот насквозь коррумпированный режим, он, что, является главным защитником демократии в Европе? Звучит странновато», - заметил Путин.

При этом украинская верхушка пытается помешать провести выборы и России. На днях киевский режим совершил очередное преступление – нанес удар дроном по жилому дому председателя участковой избирательной комиссии в селе Октябрьское Запорожской области.

«Председатель комиссии Елена Астанина, к сожалению, погибла. Мною сегодня подписан Указ о её награждении посмертно орденом Мужества», - сказал президент.

Согласно сообщению Памфиловой, общая явка по стране по состоянию на 15:39 превысила 20 процентов.
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Украина говорит о мире, но при этом продолжает теракты

«Представители киевского режима, верхушки в Киеве говорят о мире, предлагают возобновить якобы переговоры. Ну а сами, совершая преступления подобного рода, делают все для того, чтобы никакого мира не было и никаких переговоров не было. Иначе непонятно, зачем они вообще это делают. Чтобы нас запугать? Всем очевидно, что это невозможно. Значит, цель может быть только в одном: никаких переговоров не хотят вести, вот о чем речь», - отметил Путин.
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