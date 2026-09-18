Кандидат в президенты Франции предложил создать Соединённые Штаты Европы

Бывший премьер Франции и кандидат в президенты страны Габриэль Атталь предложил изменить формат членства в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает Euractiv, перевод выполнил aif.ru.
17 сентября политик выступил с инициативой создать «Соединённые Штаты Европы». Атталь считает, что нынешняя модель ЕС «исчерпала свои возможности» и должна трансформироваться в более узкое ядро государств.
Проект предполагает глубокую интеграцию государств, включая слияние экономик. Атталь называет себя откровенно проевропейским кандидатом.
Выборы президента Франции пройдут в апреле 2027 года. Действующий президент Эммануэль Макрон не сможет избираться на третий срок согласно закону. В числе кандидатов на пост называются Габриэль Атталь, Марин Ле Пен, Жордан Барделла, Эрик Земмур и другие.
Ранее Макрон назвал невыносимой стоимость топлива на автозаправочных станциях во Франции.