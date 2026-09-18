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Кандидат в президенты Франции предложил создать Соединённые Штаты Европы

Panoramic / www.globallookpress.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Бывший премьер Франции и кандидат в президенты страны Габриэль Атталь предложил изменить формат членства в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает Euractiv, перевод выполнил aif.ru.

17 сентября политик выступил с инициативой создать «Соединённые Штаты Европы». Атталь считает, что нынешняя модель ЕС «исчерпала свои возможности» и должна трансформироваться в более узкое ядро государств.

Проект предполагает глубокую интеграцию государств, включая слияние экономик. Атталь называет себя откровенно проевропейским кандидатом.

Выборы президента Франции пройдут в апреле 2027 года. Действующий президент Эммануэль Макрон не сможет избираться на третий срок согласно закону. В числе кандидатов на пост называются Габриэль Атталь, Марин Ле Пен, Жордан Барделла, Эрик Земмур и другие.

Ранее Макрон назвал невыносимой стоимость топлива на автозаправочных станциях во Франции.
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