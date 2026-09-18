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ОШ: электронным голосованием в Москве воспользовались более 1 млн человек

Mos.ru
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

В первые часы работы избирательных участков в Москве свыше миллиона жителей столицы проголосовали с помощью дистанционных технологий — онлайн или через специальные электронные терминалы, размещенные в помещениях для голосования.

По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалева, подобная динамика стала ожидаемым результатом.

«Москвичи привыкли пользоваться цифровыми сервисами ежедневно, поэтому неудивительно, что электронное голосование в столице популярно», — сказал Ковалев.

Процесс проходит в спокойном, штатном режиме. Избирательные участки в городе открыты с 08:00 и продолжат принимать граждан до 20:00 сегодня, а также в течение предстоящих выходных. Для тех, кто предпочитает голосовать из дома или из любого другого места, онлайн-формат доступен круглосуточно вплоть до 19:59 20 сентября. Единственное условие для участия — наличие активного избирательного права и подтвержденной учетной записи на портале mos.ru. Воспользоваться цифровым бюллетенем на выборах в Госдуму, а также на выборах муниципальных депутатов района Щукино можно на elec.mos.ru или через электронные терминалы на участках.

Для максимального комфорта избирателей эксперты Штаба рекомендуют заранее позаботиться о технической готовности. В частности, стоит заблаговременно авторизоваться в личном кабинете на mos.ru, а также отключить VPN-соединения и браузерные расширения, которые могут блокировать работу интерфейса системы.

Напомним, что голосование в Государственную Думу продлится с 18 по 20 сентября 2026 года. Помимо москвичей, воспользоваться избирательным правом в столице смогут и иногородние граждане, оформившие заявление через сервис «Мобильный избиратель». Кроме того, жители шести регионов (Мордовии, Тывы, а также Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей) в Москве получили уникальную возможность проголосовать не только за федеральных депутатов, но и за глав своих субъектов.
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