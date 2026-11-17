Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что часть встречи Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может быть открыта для журналистов.

«Мы надеемся, что да, пока это предусматривается», — ответил Дмитрий Песков на вопрос, будут ли вступительные слова лидеров трех стран открыты для представителей СМИ.

Он добавил, что окончательное решение остается за Китаем как хозяином саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Владимир Путин будет участвовать в саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. На полях пройдет трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и КНР. По словам Дмитрия Пескова, главные темы переговоров уже согласованы.