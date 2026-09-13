Президент ЮАР Рамапоса уверен, что Россия стремится к миру на Украине

Президент ЮАР Сирил Рамапоса после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС пришел к выводу, что глава РФ стремится урегулировать конфликт на Украине.

По словам Рамапосы, на него произвело большое впечатление стремление Путина к миру в этой стране. Президент ЮАР также рассказал, что узнал от Путина о различных процессах с участием разных сторон по завершению конфликта. Во время беседы был затронут вопрос о том, как республика может участвовать в процессе поисков путей мирного урегулирования, сказал он

Рамапоса добавил, что власти ЮАР надеются на завершение этого конфликта, так как он напрямую влияет на республики. От России ЮАР получает удобрения и зерно, а цены на них выросли, что сказывается на стоимости жизни, отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры, направленные на урегулирование ситуации в Украине, могут состояться октябре.

Напомним, Путин прибыл в Индию 11 сентября с трехдневным рабочим визитом для участия в саммите БРИКС. 18-й саммит объединения проходит 12 и 13 сентября в комплексе «Бхарат Мандапам» в Нью-Дели.