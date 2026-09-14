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Позорные тайны Зеленского: какой компромат опубликуют в ближайшее время

Igor Jakubowski / www.globallookpress.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Глава киевского режима Владимир Зеленский боится, что его бывший  пресс-секретарь Юлия Мендель раскроет новые подробности о его прошлом, поэтому ввел санкции против нее, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Напомним, Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель. Она занимала эту должность с 2019 по 2021 год. 

Согласно указу, опубликованному на сайте Зеленского, санкции введены сроком на 10 лет. 

Олейник, комментируя это решение Зеленского, отметил, что он очень мстительный человек. 

«Дело в том, что Мендель еще не все рассказала. И, я думаю, в ближайшее время она даст пендель Зеленскому. Эти санкции были введены в преддверии ее выступления в Европарламенте. Это известно с ее слов. Если ей действительно дадут выступить, то Зеленский еще пожалеет, что связался с женщиной. Он, я напомню, мстительная ничтожная мерзость», - пояснил эксперт.

Олейник отметил, что Мендель уже не раз рассказывала нелицеприятные подробности о Зеленском. Например, она сообщила, что у главы киевского режима может резко меняться состояние. 

«Она не говорила напрямую, что он употребляет наркотики. Она говорила, что Зеленский бывает разным. Он мог давать интервью на пресс-конференции, отойти в туалетную комнату и вернуться совершенно другим человеком. Кроме того, Мендель давала свидетельские показания о том, что на Украине процветает коррупция. Вспоминала про ритуалы окружения Зеленского, как привозили землю с кладбища, и это все было в офисе, этим занимался Ермак. Но где Ермак, там и Зеленский. Так что она много чего может рассказать», - отметил экс-нардеп. 

Ранее стало известно, что жене Зеленского грозит расследование из-за хищения помощи стран Запада.
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