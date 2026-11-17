Кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года от левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон выступил против участия Парижа в украинском конфликте. Свою позицию политик обозначил после предупреждения министра иностранных дел России Сергея Лаврова относительно возможного размещения иностранных военных на территории Украины.

Меланшон подчеркнул, что Франция не должна становиться участником противостояния. По его мнению, Парижу следует избегать шагов, которые могут привести к непосредственному вовлечению страны в боевые действия.

«Мы ни в коем случае не должны становиться соучастником конфликта на Украине», — написал Меланшон в X*.

Ранее бывший офицер французской армии Ксавье Моро заявил, что

Франция с 2022 года направляла на Украину специалистов вместе с вооружением через подставные компании.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.