Медведев сказал, как РФ стоит отвечать на «закон мертвого террориста Грэма»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что на новые американские санкции, в частности «закон Грэма*», Россия должна отвечать «языком прямого военного сдерживания». Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам зампреда Совбеза, в Вашингтоне и европейских столицах воспринимают исключительно «грубую силу».

«Ведь, как и сто лет назад, евроублюдки понимают только грубую силу. Впрочем, и за океаном слышат только язык прямого военного сдерживания, на котором и следует отвечать на русофобские мерзости типа закона мертвого террориста Грэма», — заявил Медвев, комментируя ситуацию вокруг активов европейских компаний и подготовку очередных ограничений против РФ.

Законопроект, подготовленный покойным сенатором Линдси Грэмом, ранее прошел одобрение в Сенате и Палате представителей. Согласно заявлению администрации президента США, документ не только расширяет действующие санкции, пошлины и запреты в отношении России, но и продлевает срок действия санкций против Ирана. Утром 19 сентября стало известно, что Дональд Трамп утвердил закон о введении возможных новых санкций против России.

Ранее в посольстве России в Вашингтоне заявили, что законопроект об ужесточении санкций против России может привести к росту цен на бензин в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в США.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов