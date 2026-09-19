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Медведев призвал двигаться к изъятию западных активов в госсобственность

Юрий Кочетков / РИА Новости
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил в соцсетях, что России следует перейти от временного управления западными активами к их принудительному и безвозмездному изъятию в пользу государства.

Он указал на то, что европейские государства фактически «ведут против России войну», снабжая противника всевозможными ресурсами. В этой связи, по его словам, выглядит нелогичным сохранять неприкосновенность компаний из этих стран на российском рынке.

«А тут, поди ж ты, их компании — священная корова. Не трогайте „Нестле“, „Ашан“ и прочее, что приносило нам приличные доходы. Даже временное управление по указу президента вызвало у европейских правительств волну паники», — отметил Медведев и задал вопрос, обращаясь к оппонентам, относительно того, понимают ли они всю нелепость сложившейся ситуации.

Политик подчеркнул, что логичным шагом было бы последовать примеру первых декретов советской власти, согласно которым иностранные предприятия и производства подлежали принудительному и безвозмездному переходу в государственную собственность. Он напомнил, что тогда никаких компенсаций владельцам не предоставлялось, и никто из них не получил свои объекты обратно. 
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Политиказападные активыДмитрий Медведев
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