Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получает значительную прибыль от продажи оружия европейским странам, которое впоследствии передается Украине. При этом американский лидер отметил, что не хотел бы зарабатывать на таких поставках.

«Мы продаем оружие Евросоюзу. Они делают с ним, что хотят. Я считаю, что по большей части они поставляют его Украине, но мы его продаем. Мы не делаем им скидок, и поэтому можно говорить, что мы зарабатываем на этом много денег. Я не хочу этого», — сообщил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

В ходе встречи с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите АТЭС глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон и Пекин намерены содействовать урегулированию украинского конфликта. По словам Трампа, его встреча с президентом России Владимиром Путиным заложила основу для успешных трехсторонних переговоров с участием лидеров РФ, США и Китая.

33-й саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит 18–19 ноября в Шэньчжэне.