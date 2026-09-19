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Обстановка в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве

Сюжет Выборы-2026
Второй день выборов депутатов в Госдуму прошел в штатном режиме. За ходом голосования внимательно следили волонтеры Общественного штаба по наблюдению за выборами.
В Общественный штаб 19 сентября приехала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она рассказал, что отдала свой голос дистанционно.
Общественный штаб также посетил певец Григорий Лепс, чтобы проголосовать через терминал.
Боец смешанных единоборств Алексей Олейник отдал свой голос тоже в штабе. Он воспользовался электронным терминалом.
Среди наблюдателей за выборами множество гостей из разных стран мира. Особое внимание к процессам проявили делегации из стран африканского континента.
На середину дня явка на выборы депутатов достигла более 2,8 миллиона человек. Большинство предпочитает отдавать свой голос дистанционно или через электронный терминал на участке.
Работа Общественного штаба не прекратится и ночью. Наблюдатели будут следить за ходом онлайн голосования, которое не зависит от времени суток.
Активисты штаба принимают участие в разборе спорных ситуаций. Для этого на месте работают юристы и адвокаты.
Волонтеры-наблюдатели дежурят и на избирательных участках, и в Общественном штабе.
Второй день выборов депутатов в Госдуму прошел в штатном режиме. За ходом голосования внимательно следили волонтеры Общественного штаба по наблюдению за выборами.
Второй день выборов депутатов в Госдуму прошел в штатном режиме. За ходом голосования внимательно следили волонтеры Общественного штаба по наблюдению за выборами.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
В Общественный штаб 19 сентября приехала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она рассказал, что отдала свой голос дистанционно.
В Общественный штаб 19 сентября приехала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она рассказал, что отдала свой голос дистанционно.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Общественный штаб также посетил певец Григорий Лепс, чтобы проголосовать через терминал.
Общественный штаб также посетил певец Григорий Лепс, чтобы проголосовать через терминал.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Боец смешанных единоборств Алексей Олейник отдал свой голос тоже в штабе. Он воспользовался электронным терминалом.
Боец смешанных единоборств Алексей Олейник отдал свой голос тоже в штабе. Он воспользовался электронным терминалом.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Среди наблюдателей за выборами множество гостей из разных стран мира. Особое внимание к процессам проявили делегации из стран африканского континента.
Среди наблюдателей за выборами множество гостей из разных стран мира. Особое внимание к процессам проявили делегации из стран африканского континента.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
На середину дня явка на выборы депутатов достигла более 2,8 миллиона человек. Большинство предпочитает отдавать свой голос дистанционно или через электронный терминал на участке.
На середину дня явка на выборы депутатов достигла более 2,8 миллиона человек. Большинство предпочитает отдавать свой голос дистанционно или через электронный терминал на участке.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Работа Общественного штаба не прекратится и ночью. Наблюдатели будут следить за ходом онлайн голосования, которое не зависит от времени суток.
Работа Общественного штаба не прекратится и ночью. Наблюдатели будут следить за ходом онлайн голосования, которое не зависит от времени суток.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Активисты штаба принимают участие в разборе спорных ситуаций. Для этого на месте работают юристы и адвокаты.
Активисты штаба принимают участие в разборе спорных ситуаций. Для этого на месте работают юристы и адвокаты.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Волонтеры-наблюдатели дежурят и на избирательных участках, и в Общественном штабе.
Волонтеры-наблюдатели дежурят и на избирательных участках, и в Общественном штабе.
© АиФ / Екатерина Мазенко
Второй день выборов депутатов в Госдуму прошел в штатном режиме. За ходом голосования внимательно следили волонтеры Общественного штаба по наблюдению за выборами.
Второй день выборов депутатов в Госдуму прошел в штатном режиме. За ходом голосования внимательно следили волонтеры Общественного штаба по наблюдению за выборами.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
В Общественный штаб 19 сентября приехала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она рассказал, что отдала свой голос дистанционно.
В Общественный штаб 19 сентября приехала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она рассказал, что отдала свой голос дистанционно.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Общественный штаб также посетил певец Григорий Лепс, чтобы проголосовать через терминал.
Общественный штаб также посетил певец Григорий Лепс, чтобы проголосовать через терминал.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Боец смешанных единоборств Алексей Олейник отдал свой голос тоже в штабе. Он воспользовался электронным терминалом.
Боец смешанных единоборств Алексей Олейник отдал свой голос тоже в штабе. Он воспользовался электронным терминалом.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Среди наблюдателей за выборами множество гостей из разных стран мира. Особое внимание к процессам проявили делегации из стран африканского континента.
Среди наблюдателей за выборами множество гостей из разных стран мира. Особое внимание к процессам проявили делегации из стран африканского континента.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
На середину дня явка на выборы депутатов достигла более 2,8 миллиона человек. Большинство предпочитает отдавать свой голос дистанционно или через электронный терминал на участке.
На середину дня явка на выборы депутатов достигла более 2,8 миллиона человек. Большинство предпочитает отдавать свой голос дистанционно или через электронный терминал на участке.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Работа Общественного штаба не прекратится и ночью. Наблюдатели будут следить за ходом онлайн голосования, которое не зависит от времени суток.
Работа Общественного штаба не прекратится и ночью. Наблюдатели будут следить за ходом онлайн голосования, которое не зависит от времени суток.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Активисты штаба принимают участие в разборе спорных ситуаций. Для этого на месте работают юристы и адвокаты.
Активисты штаба принимают участие в разборе спорных ситуаций. Для этого на месте работают юристы и адвокаты.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Волонтеры-наблюдатели дежурят и на избирательных участках, и в Общественном штабе.
Волонтеры-наблюдатели дежурят и на избирательных участках, и в Общественном штабе.
© АиФ / Екатерина Мазенко
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