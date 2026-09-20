Филиппо: Зеленский попытался спровоцировать мировую войну

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Владимира Зеленского в попытке спровоцировать мировую войну. Соответствующий пост политик написал в социальной сети X*.



«Он в своём твите перечисляет европейские страны, которые ему поставили оружие, использованное в этом. Он только что попытался спровоцировать тотальную войну. Мировую», — написал Филиппо в ответ на пост Зеленского об ударах ВСУ по Подмосковью.



Филиппо считает, что Франции необходимо выйти из Европейского союза, так как ЕС выступает за «бесконечное продолжение конфликта».



В ночь на 20 сентября Московская область подверглась самой массированной атаке украинских беспилотников за всё время.



Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны поразили над территорией России 1100 украинских беспилотных аппаратов самолётного типа.



*заблокирована в РФ по решению Генпрокуратуры