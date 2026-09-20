Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: меньше минуты
781

Филиппо: Зеленский попытался спровоцировать мировую войну

Florian Philippot / Социальные сети
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Владимира Зеленского в попытке спровоцировать мировую войну. Соответствующий пост политик написал в социальной сети X*.

«Он в своём твите перечисляет европейские страны, которые ему поставили оружие, использованное в этом. Он только что попытался спровоцировать тотальную войну. Мировую», — написал Филиппо в ответ на пост Зеленского об ударах ВСУ по Подмосковью.

Филиппо считает, что Франции необходимо выйти из Европейского союза, так как ЕС выступает за «бесконечное продолжение конфликта».

В ночь на 20 сентября Московская область подверглась самой массированной атаке украинских беспилотников за всё время.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны поразили над территорией России 1100 украинских беспилотных аппаратов самолётного типа.

*заблокирована в РФ по решению Генпрокуратуры
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаВладимир ЗеленскийФлориан ФилиппоУкраинаФранция
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть