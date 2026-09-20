Силы ПВО ночью сбили над территорией РФ свыше 1100 беспилотников ВСУ

Российская система противовоздушной обороны в ночное время с 19 на 20 сентября нейтрализовала над акваторией и регионами РФ 1110 беспилотников киевского режима, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа...» — уточнило ведомство в своём канале на платформе «Макс».

Их обезвредили, в частности, над Крымом, Кубанью, Московским регионом, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской и Самарской областями. Кроме того, военные сбили некоторое количество вражеских БПЛА над водами Чёрного моря.

Напомним, ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев проинформировал, что ночью регион подвергся массированной атаке дронов ВСУ. За два часа, с 03:00 до 05:00, над 17 округами области нейтрализовали 249 беспилотников киевского режима.

После падения БПЛА на Северном шоссе в Раменском округе произошёл пожар на крыше многоэтажного жилого дома. Из него вывели примерно 400 человек, в том числе 70 детей. Кроме того, получили повреждения 20 машин. В Софьино дрон попал в трехэтажный многоквартирный дом. В связи с этим были повреждены шесть квартир. Также погибла 44-летняя женщина. Ещё пять человек, включая двоих детей, пострадали.