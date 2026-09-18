Заявление французского лидера Эммануэля Макрона о «российской угрозе» нацелено на срыв президентских выборов во Франции в следующем году, считает глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Он готовится к аннулированию выборов: это просто возмутительно!» - написал политик в соцсети Х* в связи с заявлением Макрона в ходе пресс-конференции о якобы растущей гибридной угрозе для Европы со стороны РФ.

Напомним, Макрон не сможет участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году, так как уже два срока занимает пост главы республики.

Ранее сообщалось о падении рейтинга одобрения французами деятельности главы республики до минимальных 16% с момента его избрания в 2017 году.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры