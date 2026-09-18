Макрон поручил разработать план защиты военных объектов от кибератак и БПЛА

Кабмин Франции должен подготовить план по защите инфраструктуры и военных объектов от китбератак и беспилотников. Соответствующее поручение дано французским президентом Эммануэлем Марконом.

«Я попросил у правительства подготовить план защиты нашей критической инфраструктуры, а также наиболее чувствительных объектов нашей промышленной и технологической оборонной базы против атак дронов и кибератак», - сообщил Макрон журналистам.

Ранее сообщалось, что французский президент призвал кабмин к «полной мобилизации» для стабильного снабжения топливом и сдерживания ценового роста в стране.

Напомним, в сентябре стало известно о падении рейтинга одобрения французами деятельности Макрона до минимальных 16% с момента его избрания в 2017 году. Сообщалось, что более 80% жителей страны недовольны политикой президента.