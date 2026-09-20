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Пять к одному. В Мосгоризбиркоме подводят итоги электронного голосования

Сюжет Выборы-2026
В Мосгоризбиркоме соединили пять частей электронного ключа, чтобы запустить подсчет голосов.
В Мосгоризбиркоме соединили пять частей электронного ключа, чтобы запустить подсчет голосов. / Эдуард Курявицкий / АиФ

В 20.15 20 сентября в Мосгоризбиркоме соединили пять частей электронного ключа, чтобы запустить подсчет голосов, отданных на выборах в Госдуму с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Ни в одной стране мира

Хранители частей ключа дистанционного электронного голосования собрались в Мосгоризбиркоме, чтобы на глазах у журналистов передать их специалистам. Электронный ключ-код разделили на пять составляющих накануне выборов и флэш-карты с записанными на них частями кодов хранились у пяти разных людей. В этом году ответственную миссию быть хранителями доверили руководителю Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадиму Ковалеву, заместителю председателя Мосгоризбиркома Дмитрию Реуту, председателю Московской городской Думы Алексею Шапошникову, председателю Совета муниципальных образований Москвы Владимиру Дудочкину, члену Центральной избирательной комиссии России Людмиле Маркиной.

Подводя первые итоги прошедших выборов, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников подчеркнул то, какими современными они стали.

«Ни в одной стране мира нет таких технологичных выборов, как в России», — напомнил он.

В числе современных возможностей и дистанционное электронное голосование, позволяющее отдать голос из любой точки мира, и электронные терминалы, установленные на участках, и переносные урны, с которыми приезжали к самым пожилым избирателям домой. Алексей Шапошников резюмировал: международные наблюдатели высоко оценили формат выборов, который увидели в Москве и взяли его себе на вооружение.

Соединение электронного ключа для подсчета голосов в Мосгоризбиркоме

В Мосгоризбиркоме по окончании голосования за депутатов Госдумы вечером 20 сентября состоялась процедура соединения ключей для подсчёта электронных голосов избирателей.
В Мосгоризбиркоме по окончании голосования за депутатов Госдумы вечером 20 сентября состоялась процедура соединения ключей для подсчёта электронных голосов избирателей. © АиФ / Эдуард Курявицкий
Перед выборами ключ разделили на пять частей, чтобы обеспечить гарантию честности выборов.
Перед выборами ключ разделили на пять частей, чтобы обеспечить гарантию честности выборов. © АиФ / Эдуард Курявицкий
Пять хранителей, получившие фрагменты электронного ключа накануне выборов, сдали их в запечатанных пакетах. Специалисты объединили части в единый код.
Пять хранителей, получившие фрагменты электронного ключа накануне выборов, сдали их в запечатанных пакетах. Специалисты объединили части в единый код. © АиФ / Эдуард Курявицкий
Сегодня ключи, хранителями которых стали руководитель Общественного штаба Вадим Ковалёв, зампред МГИК Дмитрий Реут, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин и член ЦИК России Людмила Маркина, вновь «встретились».
Сегодня ключи, хранителями которых стали руководитель Общественного штаба Вадим Ковалёв, зампред МГИК Дмитрий Реут, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин и член ЦИК России Людмила Маркина, вновь «встретились». © АиФ / Эдуард Курявицкий
Доступа к частям ключа все дни голосования не было ни у кого: хранители обеспечивали неприкосновенность.
Доступа к частям ключа все дни голосования не было ни у кого: хранители обеспечивали неприкосновенность. © АиФ / Эдуард Курявицкий
После того, как все ключи были собраны, специалисты провели обработку данных. Примерно за час электронные голоса были подсчитаны.
После того, как все ключи были собраны, специалисты провели обработку данных. Примерно за час электронные голоса были подсчитаны. © АиФ / Эдуард Курявицкий
Предварительно, первое место с существенным перевесом заняла «Единая Россия», на втором месте – «КПРФ», на третьем – «Новые люди».
Предварительно, первое место с существенным перевесом заняла «Единая Россия», на втором месте – «КПРФ», на третьем – «Новые люди». © АиФ / Эдуард Курявицкий

Соединение электронного ключа для подсчета голосов в Мосгоризбиркоме

В Мосгоризбиркоме по окончании голосования за депутатов Госдумы вечером 20 сентября состоялась процедура соединения ключей для подсчёта электронных голосов избирателей.
В Мосгоризбиркоме по окончании голосования за депутатов Госдумы вечером 20 сентября состоялась процедура соединения ключей для подсчёта электронных голосов избирателей. © АиФ / Эдуард Курявицкий
Перед выборами ключ разделили на пять частей, чтобы обеспечить гарантию честности выборов.
Перед выборами ключ разделили на пять частей, чтобы обеспечить гарантию честности выборов. © АиФ / Эдуард Курявицкий
Пять хранителей, получившие фрагменты электронного ключа накануне выборов, сдали их в запечатанных пакетах. Специалисты объединили части в единый код.
Пять хранителей, получившие фрагменты электронного ключа накануне выборов, сдали их в запечатанных пакетах. Специалисты объединили части в единый код. © АиФ / Эдуард Курявицкий
Сегодня ключи, хранителями которых стали руководитель Общественного штаба Вадим Ковалёв, зампред МГИК Дмитрий Реут, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин и член ЦИК России Людмила Маркина, вновь «встретились».
Сегодня ключи, хранителями которых стали руководитель Общественного штаба Вадим Ковалёв, зампред МГИК Дмитрий Реут, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин и член ЦИК России Людмила Маркина, вновь «встретились». © АиФ / Эдуард Курявицкий
Доступа к частям ключа все дни голосования не было ни у кого: хранители обеспечивали неприкосновенность.
Доступа к частям ключа все дни голосования не было ни у кого: хранители обеспечивали неприкосновенность. © АиФ / Эдуард Курявицкий
После того, как все ключи были собраны, специалисты провели обработку данных. Примерно за час электронные голоса были подсчитаны.
После того, как все ключи были собраны, специалисты провели обработку данных. Примерно за час электронные голоса были подсчитаны. © АиФ / Эдуард Курявицкий
Предварительно, первое место с существенным перевесом заняла «Единая Россия», на втором месте – «КПРФ», на третьем – «Новые люди».
Предварительно, первое место с существенным перевесом заняла «Единая Россия», на втором месте – «КПРФ», на третьем – «Новые люди». © АиФ / Эдуард Курявицкий

«Наступило время»

В 20.15 наступил момент, которого все так ждали.

«Наступило время подать команду на подписание списков избирателей, проголосовавших в Москве... Даю команду на подписание списка», — произнесла Ольга Кириллова. Следом за этим все пять частей ключа были сданы в запечатанных пакетах. Специалисты Мосгоризбиркома вскрыли пакеты и активировали соединенный ключ, после чего запустился электронный учет голосов, отданных с помощью ДЭГ.

«Три дня голосования в Москве прошли максимально конструктивно, — заявил после процедуры Дмитрий Реут. — Мы могли наблюдать в эти дни, что очень активно голосуют москвичи и гости столицы, те, кто к Москве приписался и решил принять участие в выборах здесь. Были доступны все формы голосования и избиратели очень активно ими пользовались. Голосование шло дистанционно круглые сутки и на участках, при помощи терминалов электронного голосования и с помощью бумажных избирательных бюллетеней. Было организовано голосование и в больницах, в стационарных помещениях, а также в следственных изоляторах. Сейчас состоялась процедура сборки ключа и расшифрование результатов дистанционного электронного голосования. Процедура прошла успешно по федеральным спискам политических партий. И сейчас мы можем видеть первые предварительные итоги».

На данный момент первое место отдано «Единой России», второе — КПРФ и третье — партии «Новые люди». Подсчет бумажных бюллетеней продолжается.

Подведение итогов голосования в Ситуационном центре на Покровке

Уже несколько часов в Москве идет подсчет голосов избирателей, проголосовавших на выборах в Госдуму. В Ситуационном центре на Покровке 47 подводят первые итоги. Весь третий день выборов здесь был очень насыщенным. Для гостей и волонтеров подготовили масштабную интерактивную зону. Молодежь могла сойтись в интеллектуальном шахматном поединке с высокотехнологичным роботом, попробовать силы в настольном футболе и других играх.
Уже несколько часов в Москве идет подсчет голосов избирателей, проголосовавших на выборах в Госдуму. В Ситуационном центре на Покровке 47 подводят первые итоги. Весь третий день выборов здесь был очень насыщенным. Для гостей и волонтеров подготовили масштабную интерактивную зону. Молодежь могла сойтись в интеллектуальном шахматном поединке с высокотехнологичным роботом, попробовать силы в настольном футболе и других играх. © АиФ / Игорь Харитонов
Вице-спикер Государственной Думы и секретарь Московского городского отделения партии «Единая Россия» Петр Толстой заявил, что избирательная кампания прошла на одном дыхании, а москвичи проголосовали за развитие страны вопреки любым внешним провокациям и атакам.
Вице-спикер Государственной Думы и секретарь Московского городского отделения партии «Единая Россия» Петр Толстой заявил, что избирательная кампания прошла на одном дыхании, а москвичи проголосовали за развитие страны вопреки любым внешним провокациям и атакам. © АиФ / Игорь Харитонов
Корпус волонтеров и общественных наблюдателей партии стал ключевой силой выборов — только в столице за ходом голосования на участках следили более 13 тысяч подготовленных активистов и добровольцев.
Корпус волонтеров и общественных наблюдателей партии стал ключевой силой выборов — только в столице за ходом голосования на участках следили более 13 тысяч подготовленных активистов и добровольцев. © АиФ / Игорь Харитонов
Известный военный корреспондент Евгений Поддубный, побывавший в центре, подчеркнул, что попытки противника сорвать выборы и запугать жителей приграничных регионов провалились, а явка в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях оказалась колоссальной.
Известный военный корреспондент Евгений Поддубный, побывавший в центре, подчеркнул, что попытки противника сорвать выборы и запугать жителей приграничных регионов провалились, а явка в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях оказалась колоссальной. © АиФ / Игорь Харитонов
Представители общественности, партии и СМИ в режиме реального времени следили за ходом подсчета голосов и обработкой поступающих данных со всей страны.
Представители общественности, партии и СМИ в режиме реального времени следили за ходом подсчета голосов и обработкой поступающих данных со всей страны. © АиФ / Игорь Харитонов
Популярная актриса театра и кино Валерия Ланская выступила с концертным номером для гостей и волонтеров Ситуационного центра.
Популярная актриса театра и кино Валерия Ланская выступила с концертным номером для гостей и волонтеров Ситуационного центра. © АиФ / Игорь Харитонов
Герой России, Герой ДНР и кандидат в депутаты Эдуард Казымов рассказал журналистам, что боевой опыт ветеранов СВО и их участие в избирательной кампании станут мощным импульсом для работы на гражданском поприще и защиты интересов страны.
Герой России, Герой ДНР и кандидат в депутаты Эдуард Казымов рассказал журналистам, что боевой опыт ветеранов СВО и их участие в избирательной кампании станут мощным импульсом для работы на гражданском поприще и защиты интересов страны. © РИА Новости / Максим Блинов

Подведение итогов голосования в Ситуационном центре на Покровке

Уже несколько часов в Москве идет подсчет голосов избирателей, проголосовавших на выборах в Госдуму. В Ситуационном центре на Покровке 47 подводят первые итоги. Весь третий день выборов здесь был очень насыщенным. Для гостей и волонтеров подготовили масштабную интерактивную зону. Молодежь могла сойтись в интеллектуальном шахматном поединке с высокотехнологичным роботом, попробовать силы в настольном футболе и других играх.
Уже несколько часов в Москве идет подсчет голосов избирателей, проголосовавших на выборах в Госдуму. В Ситуационном центре на Покровке 47 подводят первые итоги. Весь третий день выборов здесь был очень насыщенным. Для гостей и волонтеров подготовили масштабную интерактивную зону. Молодежь могла сойтись в интеллектуальном шахматном поединке с высокотехнологичным роботом, попробовать силы в настольном футболе и других играх. © АиФ / Игорь Харитонов
Вице-спикер Государственной Думы и секретарь Московского городского отделения партии «Единая Россия» Петр Толстой заявил, что избирательная кампания прошла на одном дыхании, а москвичи проголосовали за развитие страны вопреки любым внешним провокациям и атакам.
Вице-спикер Государственной Думы и секретарь Московского городского отделения партии «Единая Россия» Петр Толстой заявил, что избирательная кампания прошла на одном дыхании, а москвичи проголосовали за развитие страны вопреки любым внешним провокациям и атакам. © АиФ / Игорь Харитонов
Корпус волонтеров и общественных наблюдателей партии стал ключевой силой выборов — только в столице за ходом голосования на участках следили более 13 тысяч подготовленных активистов и добровольцев.
Корпус волонтеров и общественных наблюдателей партии стал ключевой силой выборов — только в столице за ходом голосования на участках следили более 13 тысяч подготовленных активистов и добровольцев. © АиФ / Игорь Харитонов
Известный военный корреспондент Евгений Поддубный, побывавший в центре, подчеркнул, что попытки противника сорвать выборы и запугать жителей приграничных регионов провалились, а явка в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях оказалась колоссальной.
Известный военный корреспондент Евгений Поддубный, побывавший в центре, подчеркнул, что попытки противника сорвать выборы и запугать жителей приграничных регионов провалились, а явка в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях оказалась колоссальной. © АиФ / Игорь Харитонов
Представители общественности, партии и СМИ в режиме реального времени следили за ходом подсчета голосов и обработкой поступающих данных со всей страны.
Представители общественности, партии и СМИ в режиме реального времени следили за ходом подсчета голосов и обработкой поступающих данных со всей страны. © АиФ / Игорь Харитонов
Популярная актриса театра и кино Валерия Ланская выступила с концертным номером для гостей и волонтеров Ситуационного центра.
Популярная актриса театра и кино Валерия Ланская выступила с концертным номером для гостей и волонтеров Ситуационного центра. © АиФ / Игорь Харитонов
Герой России, Герой ДНР и кандидат в депутаты Эдуард Казымов рассказал журналистам, что боевой опыт ветеранов СВО и их участие в избирательной кампании станут мощным импульсом для работы на гражданском поприще и защиты интересов страны.
Герой России, Герой ДНР и кандидат в депутаты Эдуард Казымов рассказал журналистам, что боевой опыт ветеранов СВО и их участие в избирательной кампании станут мощным импульсом для работы на гражданском поприще и защиты интересов страны. © РИА Новости / Максим Блинов

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