Пять к одному. В Мосгоризбиркоме подводят итоги электронного голосования

Хранители частей ключа дистанционного электронного голосования собрались в Мосгоризбиркоме, чтобы на глазах у журналистов передать их специалистам. Электронный ключ-код разделили на пять составляющих накануне выборов и флэш-карты с записанными на них частями кодов хранились у пяти разных людей. В этом году ответственную миссию быть хранителями доверили руководителю Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадиму Ковалеву, заместителю председателя Мосгоризбиркома Дмитрию Реуту, председателю Московской городской Думы Алексею Шапошникову, председателю Совета муниципальных образований Москвы Владимиру Дудочкину, члену Центральной избирательной комиссии России Людмиле Маркиной.
Подводя первые итоги прошедших выборов, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников подчеркнул то, какими современными они стали.
«Ни в одной стране мира нет таких технологичных выборов, как в России», — напомнил он.
В числе современных возможностей и дистанционное электронное голосование, позволяющее отдать голос из любой точки мира, и электронные терминалы, установленные на участках, и переносные урны, с которыми приезжали к самым пожилым избирателям домой. Алексей Шапошников резюмировал: международные наблюдатели высоко оценили формат выборов, который увидели в Москве и взяли его себе на вооружение.
Соединение электронного ключа для подсчета голосов в Мосгоризбиркоме
«Наступило время подать команду на подписание списков избирателей, проголосовавших в Москве... Даю команду на подписание списка», — произнесла Ольга Кириллова. Следом за этим все пять частей ключа были сданы в запечатанных пакетах. Специалисты Мосгоризбиркома вскрыли пакеты и активировали соединенный ключ, после чего запустился электронный учет голосов, отданных с помощью ДЭГ.
«Три дня голосования в Москве прошли максимально конструктивно, — заявил после процедуры Дмитрий Реут. — Мы могли наблюдать в эти дни, что очень активно голосуют москвичи и гости столицы, те, кто к Москве приписался и решил принять участие в выборах здесь. Были доступны все формы голосования и избиратели очень активно ими пользовались. Голосование шло дистанционно круглые сутки и на участках, при помощи терминалов электронного голосования и с помощью бумажных избирательных бюллетеней. Было организовано голосование и в больницах, в стационарных помещениях, а также в следственных изоляторах. Сейчас состоялась процедура сборки ключа и расшифрование результатов дистанционного электронного голосования. Процедура прошла успешно по федеральным спискам политических партий. И сейчас мы можем видеть первые предварительные итоги».
На данный момент первое место отдано «Единой России», второе — КПРФ и третье — партии «Новые люди». Подсчет бумажных бюллетеней продолжается.
Подведение итогов голосования в Ситуационном центре на Покровке