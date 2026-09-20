Пять к одному. В Мосгоризбиркоме подводят итоги электронного голосования

В 20.15 20 сентября в Мосгоризбиркоме соединили пять частей электронного ключа, чтобы запустить подсчет голосов, отданных на выборах в Госдуму с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Ни в одной стране мира

Хранители частей ключа дистанционного электронного голосования собрались в Мосгоризбиркоме, чтобы на глазах у журналистов передать их специалистам. Электронный ключ-код разделили на пять составляющих накануне выборов и флэш-карты с записанными на них частями кодов хранились у пяти разных людей. В этом году ответственную миссию быть хранителями доверили руководителю Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадиму Ковалеву, заместителю председателя Мосгоризбиркома Дмитрию Реуту, председателю Московской городской Думы Алексею Шапошникову, председателю Совета муниципальных образований Москвы Владимиру Дудочкину, члену Центральной избирательной комиссии России Людмиле Маркиной.

Подводя первые итоги прошедших выборов, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников подчеркнул то, какими современными они стали.

«Ни в одной стране мира нет таких технологичных выборов, как в России», — напомнил он.

В числе современных возможностей и дистанционное электронное голосование, позволяющее отдать голос из любой точки мира, и электронные терминалы, установленные на участках, и переносные урны, с которыми приезжали к самым пожилым избирателям домой. Алексей Шапошников резюмировал: международные наблюдатели высоко оценили формат выборов, который увидели в Москве и взяли его себе на вооружение.

Соединение электронного ключа для подсчета голосов в Мосгоризбиркоме В Мосгоризбиркоме по окончании голосования за депутатов Госдумы вечером 20 сентября состоялась процедура соединения ключей для подсчёта электронных голосов избирателей. АиФ © / Эдуард Курявицкий Перед выборами ключ разделили на пять частей, чтобы обеспечить гарантию честности выборов. АиФ © / Эдуард Курявицкий Пять хранителей, получившие фрагменты электронного ключа накануне выборов, сдали их в запечатанных пакетах. Специалисты объединили части в единый код. АиФ © / Эдуард Курявицкий Сегодня ключи, хранителями которых стали руководитель Общественного штаба Вадим Ковалёв, зампред МГИК Дмитрий Реут, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин и член ЦИК России Людмила Маркина, вновь «встретились». АиФ © / Эдуард Курявицкий Доступа к частям ключа все дни голосования не было ни у кого: хранители обеспечивали неприкосновенность. АиФ © / Эдуард Курявицкий После того, как все ключи были собраны, специалисты провели обработку данных. Примерно за час электронные голоса были подсчитаны. АиФ © / Эдуард Курявицкий Предварительно, первое место с существенным перевесом заняла «Единая Россия», на втором месте – «КПРФ», на третьем – «Новые люди». АиФ © / Эдуард Курявицкий Соединение электронного ключа для подсчета голосов в Мосгоризбиркоме В Мосгоризбиркоме по окончании голосования за депутатов Госдумы вечером 20 сентября состоялась процедура соединения ключей для подсчёта электронных голосов избирателей. АиФ © / Эдуард Курявицкий Перед выборами ключ разделили на пять частей, чтобы обеспечить гарантию честности выборов. АиФ © / Эдуард Курявицкий Пять хранителей, получившие фрагменты электронного ключа накануне выборов, сдали их в запечатанных пакетах. Специалисты объединили части в единый код. АиФ © / Эдуард Курявицкий Сегодня ключи, хранителями которых стали руководитель Общественного штаба Вадим Ковалёв, зампред МГИК Дмитрий Реут, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин и член ЦИК России Людмила Маркина, вновь «встретились». АиФ © / Эдуард Курявицкий Доступа к частям ключа все дни голосования не было ни у кого: хранители обеспечивали неприкосновенность. АиФ © / Эдуард Курявицкий После того, как все ключи были собраны, специалисты провели обработку данных. Примерно за час электронные голоса были подсчитаны. АиФ © / Эдуард Курявицкий Предварительно, первое место с существенным перевесом заняла «Единая Россия», на втором месте – «КПРФ», на третьем – «Новые люди». АиФ © / Эдуард Курявицкий

«Наступило время»

В 20.15 наступил момент, которого все так ждали.

«Наступило время подать команду на подписание списков избирателей, проголосовавших в Москве... Даю команду на подписание списка», — произнесла Ольга Кириллова. Следом за этим все пять частей ключа были сданы в запечатанных пакетах. Специалисты Мосгоризбиркома вскрыли пакеты и активировали соединенный ключ, после чего запустился электронный учет голосов, отданных с помощью ДЭГ.

«Три дня голосования в Москве прошли максимально конструктивно, — заявил после процедуры Дмитрий Реут. — Мы могли наблюдать в эти дни, что очень активно голосуют москвичи и гости столицы, те, кто к Москве приписался и решил принять участие в выборах здесь. Были доступны все формы голосования и избиратели очень активно ими пользовались. Голосование шло дистанционно круглые сутки и на участках, при помощи терминалов электронного голосования и с помощью бумажных избирательных бюллетеней. Было организовано голосование и в больницах, в стационарных помещениях, а также в следственных изоляторах. Сейчас состоялась процедура сборки ключа и расшифрование результатов дистанционного электронного голосования. Процедура прошла успешно по федеральным спискам политических партий. И сейчас мы можем видеть первые предварительные итоги».

На данный момент первое место отдано «Единой России», второе — КПРФ и третье — партии «Новые люди». Подсчет бумажных бюллетеней продолжается.