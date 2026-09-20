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Соединение электронного ключа для подсчета голосов в Мосгоризбиркоме

Сюжет Выборы-2026
В Мосгоризбиркоме по окончании голосования за депутатов Госдумы вечером 20 сентября состоялась процедура соединения ключей для подсчёта электронных голосов избирателей.
Перед выборами ключ разделили на пять частей, чтобы обеспечить гарантию честности выборов.
Пять хранителей, получившие фрагменты электронного ключа накануне выборов, сдали их в запечатанных пакетах. Специалисты объединили части в единый код.
Сегодня ключи, хранителями которых стали руководитель Общественного штаба Вадим Ковалёв, зампред МГИК Дмитрий Реут, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин и член ЦИК России Людмила Маркина, вновь «встретились».
Доступа к частям ключа все дни голосования не было ни у кого: хранители обеспечивали неприкосновенность.
После того, как все ключи были собраны, специалисты провели обработку данных. Примерно за час электронные голоса были подсчитаны.
Предварительно, первое место с существенным перевесом заняла «Единая Россия», на втором месте – «КПРФ», на третьем – «Новые люди».
В Мосгоризбиркоме по окончании голосования за депутатов Госдумы вечером 20 сентября состоялась процедура соединения ключей для подсчёта электронных голосов избирателей.
В Мосгоризбиркоме по окончании голосования за депутатов Госдумы вечером 20 сентября состоялась процедура соединения ключей для подсчёта электронных голосов избирателей.
© АиФ / Эдуард Курявицкий
Перед выборами ключ разделили на пять частей, чтобы обеспечить гарантию честности выборов.
Перед выборами ключ разделили на пять частей, чтобы обеспечить гарантию честности выборов.
© АиФ / Эдуард Курявицкий
Пять хранителей, получившие фрагменты электронного ключа накануне выборов, сдали их в запечатанных пакетах. Специалисты объединили части в единый код.
Пять хранителей, получившие фрагменты электронного ключа накануне выборов, сдали их в запечатанных пакетах. Специалисты объединили части в единый код.
© АиФ / Эдуард Курявицкий
Сегодня ключи, хранителями которых стали руководитель Общественного штаба Вадим Ковалёв, зампред МГИК Дмитрий Реут, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин и член ЦИК России Людмила Маркина, вновь «встретились».
Сегодня ключи, хранителями которых стали руководитель Общественного штаба Вадим Ковалёв, зампред МГИК Дмитрий Реут, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин и член ЦИК России Людмила Маркина, вновь «встретились».
© АиФ / Эдуард Курявицкий
Доступа к частям ключа все дни голосования не было ни у кого: хранители обеспечивали неприкосновенность.
Доступа к частям ключа все дни голосования не было ни у кого: хранители обеспечивали неприкосновенность.
© АиФ / Эдуард Курявицкий
После того, как все ключи были собраны, специалисты провели обработку данных. Примерно за час электронные голоса были подсчитаны.
После того, как все ключи были собраны, специалисты провели обработку данных. Примерно за час электронные голоса были подсчитаны.
© АиФ / Эдуард Курявицкий
Предварительно, первое место с существенным перевесом заняла «Единая Россия», на втором месте – «КПРФ», на третьем – «Новые люди».
Предварительно, первое место с существенным перевесом заняла «Единая Россия», на втором месте – «КПРФ», на третьем – «Новые люди».
© АиФ / Эдуард Курявицкий
В Мосгоризбиркоме по окончании голосования за депутатов Госдумы вечером 20 сентября состоялась процедура соединения ключей для подсчёта электронных голосов избирателей.
В Мосгоризбиркоме по окончании голосования за депутатов Госдумы вечером 20 сентября состоялась процедура соединения ключей для подсчёта электронных голосов избирателей.
© АиФ / Эдуард Курявицкий
Перед выборами ключ разделили на пять частей, чтобы обеспечить гарантию честности выборов.
Перед выборами ключ разделили на пять частей, чтобы обеспечить гарантию честности выборов.
© АиФ / Эдуард Курявицкий
Пять хранителей, получившие фрагменты электронного ключа накануне выборов, сдали их в запечатанных пакетах. Специалисты объединили части в единый код.
Пять хранителей, получившие фрагменты электронного ключа накануне выборов, сдали их в запечатанных пакетах. Специалисты объединили части в единый код.
© АиФ / Эдуард Курявицкий
Сегодня ключи, хранителями которых стали руководитель Общественного штаба Вадим Ковалёв, зампред МГИК Дмитрий Реут, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин и член ЦИК России Людмила Маркина, вновь «встретились».
Сегодня ключи, хранителями которых стали руководитель Общественного штаба Вадим Ковалёв, зампред МГИК Дмитрий Реут, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин и член ЦИК России Людмила Маркина, вновь «встретились».
© АиФ / Эдуард Курявицкий
Доступа к частям ключа все дни голосования не было ни у кого: хранители обеспечивали неприкосновенность.
Доступа к частям ключа все дни голосования не было ни у кого: хранители обеспечивали неприкосновенность.
© АиФ / Эдуард Курявицкий
После того, как все ключи были собраны, специалисты провели обработку данных. Примерно за час электронные голоса были подсчитаны.
После того, как все ключи были собраны, специалисты провели обработку данных. Примерно за час электронные голоса были подсчитаны.
© АиФ / Эдуард Курявицкий
Предварительно, первое место с существенным перевесом заняла «Единая Россия», на втором месте – «КПРФ», на третьем – «Новые люди».
Предварительно, первое место с существенным перевесом заняла «Единая Россия», на втором месте – «КПРФ», на третьем – «Новые люди».
© АиФ / Эдуард Курявицкий
ОбществоФотоМГИКЕдиный день голосованиявыборы 2026объединение ключей
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