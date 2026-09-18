Днем и ночью. Итоги первого дня выборов в Москве

Завершился первый день выборов в Государственную думу. В эту пятницу, 18 сентября, только по Москве свыше 2 миллионов человек приняли участие в голосовании в дистанционно-электронном формате. Еще свыше 180 тысяч отдали свой голос с использованием традиционного бюллетеня. А всего в Москве приняли участие в выборах 18 сентября 2 миллиона 274 тысячи человек.

«Это показывает ту тенденцию, которую мы с вами наблюдаем последние годы. Популярность дистанционного электронного голосования сильно растет. Бумагой голосуют гораздо меньше людей, но все равно есть те, кто выбирает и такую форму голосования. Что касается правопорядка — спорных ситуаций, жалоб не было. Все хорошо, тихо, спокойно, техника отработала штатно в этот день. Если и возникали какие-то локальные и незначительные сложности, они решались оперативно», — рассказал после закрытия избирательных участков Дмитрий Реут, заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии.

Работа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Дмитрий Реут, Вадим Ковалев и Алексей Шапошников Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Без сюрпризов

Весь день корреспондент aif.ru провел в Общественном штабе по наблюдению за выборами в центре Москвы. Здесь за это время побывали и кандидаты в депутаты, и блогеры, и артисты, и политические деятели. Среди тех, кто посетил штаб 18 сентября — певица Диана Гурцкая, спортсмен и блогер Саша Стоун, депутаты Ирина Белых и Леонид Слуцкий, журналист Владимир Соловьев и другие. Еще один гость — руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров, который поделился соображениями о возможных результатах голосования.

«Если вы следили за предвыборными рейтингами, а самое главное за прогнозами, которые неделю назад мы и наши коллеги обнародовали, то по тем данным, которые я уже на этот момент имею, особых сюрпризов нет. То есть мы и наши коллеги достаточно четко, надежно изучали предпочтения людей, строили прогнозы и вот сейчас, наконец, происходит самое главное — волеизъявление, акт голосования. Для меня это очень радостная тема, потому что я понимаю, что наши исследовательские методики работают нормально. Мы держим руку на пульсе нашей страны, нашего общества и пока каких-то серьезных сюрпризов не наблюдаем», — сказал в Общественном штабе Валерий Федоров.

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Дело души

За ходом голосования на участках столицы следили свыше 13 тысяч наблюдателей по всей Москве. 136 из них работали в центральном штабе. Молодые ребята на протяжении всего дня внимательно следили за изображениями с камер, установленных на участках, чтобы в случае чего не пропустить незаконные вмешательства и нарушения.

«Я впервые оказалась на посту наблюдателя. Честно, думала, что будет намного сложнее и напряжённое. Но на самом деле, оказалось, что вполне выносимо. Мы работаем в несколько смен и сменяем друг друга каждые два часа. Приятно то, что нас здесь кормят. И завтраком, и обедом, и ужином», — рассказала с улыбкой aif.ru волонтер Ирина Щербинина.

Ирина Щербинина, сотрудник в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. Фото: АиФ/ Виолетта Бурлакова

Девушке 21. Она студентка четвертого курса Московского педагогического института, учится на учителя английского и французского языков. Работа на выборах — ее волонтерский опыт. Ирина уже много лет состоит в студенческом археологическом отряде «Пилигримы». Попробовать себя в качестве наблюдателя ей предложил капитан отряда.

«У меня в распоряжении 80 камер. Я могу просматривать их отдельно и ставить таймер, чтобы локации менялись каждые 60 секунд. На видео хорошо видно все ключевые элементы. За этот день эксцессов не было», — добавила Ирина.

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Есть время решить

В штабе в основном работают молодые ребята. Но, как отметили организаторы, волонтеры есть разные. Самому опытному наблюдателю 81 год, самому юному на днях только стукнуло 18. Но, несмотря на возраст, работают все одинаково.

«Мы завершаем первый день голосования. Но это не значит, что перестает работать наш штаб. Волонтеры-наблюдатели продолжают работать и ночью. Они следят за закрытыми участками, чтобы никто не нарушил тайну голосования», — сказал Вадим Ковалев, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами.

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В субботу, 19 сентября, стартует второй день голосования. Сделать свой выбор может каждый тремя удобными способами: с помощью электронного терминала на участке, дистанционно на сайте elec.mos.ru (нужна полная учетная запись на mos.ru), с помощью бюллетеня.