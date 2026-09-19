Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обвинил Би-би-си в промывании мозгов.

18 сентября Би-би-си опубликовала статью под заголовком «Возможно, приближается война. Готовы ли мы к ней психологически?».

«Нет, ведь у вас явно имеются интеллектуальные, психологические и этические проблемы, из-за которых вы постоянно занимаетесь „промывкой мозгов“, используя лживые страшилки», — отметил он, комментируя публикацию в социальной сети X*.

Также Дмитриев задался вопросом, почему Би-би-си стремится подорвать западную цивилизацию изнутри.

Ранее спецпредставитель президента РФ также указал на то, что глобалистские СМИ и политики уже потеряли связь с реальностью.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры