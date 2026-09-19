Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: меньше минуты
429

Дмитриев: Би-би-си пытается подорвать западную цивилизацию изнутри

Kremlin Pool / www.globallookpress.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев подверг критике деятельность британской вещательной корпорации «Би-би-си».

В своем сообщении он поставил под сомнение причины, по которым телеканал, по его мнению, стремится подорвать западную цивилизацию изнутри.

Поводом для реакции Дмитриева стала публикация «Би-би-си» о возможной угрозе войны и готовности общества к подобному сценарию. Российский представитель высказал несогласие с подходом издания к освещению темы и его оценками потенциальных рисков.

Дмитриев заявил, что, по его мнению, материалы «Би-би-си» формируют у аудитории необоснованные страхи и содержат недостоверную информацию. Он также подверг сомнению этическую и профессиональную сторону подобной редакционной политики.

Ранее спецпредставитель президента РФ также указал на то, что глобалистские СМИ и политики уже потеряли связь с реальностью.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаСМИКирилл ДмитриевЕвропа
Следующий материал
Также вам может быть интересно
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть