Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев подверг критике деятельность британской вещательной корпорации «Би-би-си».

В своем сообщении он поставил под сомнение причины, по которым телеканал, по его мнению, стремится подорвать западную цивилизацию изнутри.

Поводом для реакции Дмитриева стала публикация «Би-би-си» о возможной угрозе войны и готовности общества к подобному сценарию. Российский представитель высказал несогласие с подходом издания к освещению темы и его оценками потенциальных рисков.

Дмитриев заявил, что, по его мнению, материалы «Би-би-си» формируют у аудитории необоснованные страхи и содержат недостоверную информацию. Он также подверг сомнению этическую и профессиональную сторону подобной редакционной политики.

Ранее спецпредставитель президента РФ также указал на то, что глобалистские СМИ и политики уже потеряли связь с реальностью.