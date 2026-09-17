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Премьер Чехии заявил, что мир катится в ад к третьей мировой войне

www.globallookpress.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Премьер‑министр Чехии Андрей Бабиш на конференции по безопасности в Праге заявил, что современный мир движется не к укреплению безопасности, а, напротив, рискует скатиться к третьей мировой войне. Его слова приводит агентство ЧТК.

«Я не боюсь сказать во весь голос, что дорога, по которой сейчас следует мир, не ведет к безопасности. Она ведет прямо к вратам ада. Она ведет нас к третьей мировой войне», — отметил премьер.

Бабиш призвал Европу и США объединить усилия для мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, на конференциях по обороне и безопасности почти не звучит слово «мир», тогда как основное внимание участников сосредоточено на применении военной силы.

Кроме того, премьер подчеркнул, что отсутствие глобальной стабильности наносит серьёзный ущерб экономике Европы. Среди ключевых проблем он назвал рост цен на энергоносители, инфляцию и снижение конкурентоспособности европейской промышленности.

Накануне премьер‑министр Словакии Роберт Фицо также выразил серьёзные опасения по поводу возможного развязывания масштабного конфликта между Россией и НАТО.
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