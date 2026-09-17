Американист Дудаков оценил последствия нового санкционного закона США

Новый санкционный закон США вряд ли радикально изменит американскую политику в отношении России, поскольку у главы Белого дома и сейчас есть широкие полномочия для введения ограничений, считает американист Малек Дудаков. Об этом пишет KP.RU.

Палата представителей США одобрила законопроект «О санкциях против России и Ирана» и направила его президенту Дональду Трампу. Документ предусматривает возможность введения пошлин до 500% на товары из России и 100% на экспорт из стран, которые покупают российские энергоносители.

По словам Дудакова, новые полномочия имеют наибольшее значение именно в части тарифов. Ранее Верховный суд США ограничил возможность президента единолично вводить торговые пошлины, тогда как новый закон предоставляет ему такое право в отношении государств, закупающих российские энергоресурсы.

При этом эксперт полагает, что активно применять эти меры Трамп, вероятно, не станет. Дудаков связывает это с ситуацией на мировом энергетическом рынке и сохраняющимся спросом на российские нефть и газ.