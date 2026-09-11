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«Кросс нации» пройдет 12 сентября в парке «Крылатские холмы»

Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Московский забег «Кросс нации» состоится 12 сентября в ландшафтном парке «Крылатские холмы». Участникам предложат дистанции от 500 метров до 12 километров, сообщила пресс-служба департамента спорта Москвы.

Забег проводится в столице более 20 лет и стал традиционным спортивным событием. В нем принимают участие как самые юные любители бега, в том числе дети четырех и пяти лет, так и представители старшего поколения.

В стартовой зоне организуют специальную «Площадку ГТО», где желающие смогут выполнить нормативы комплекса ГТО по бегу. Заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко отметил, что число любителей спорта в городе ежегодно растет. По его словам, по поручению мэра Сергея Собянина в Москве создаются условия для развития и популяризации массового спорта и привлечения жителей к активному образу жизни.

Для детей четырех и пяти лет проведут забег «Мини» на 500 метров. Участники в возрасте от шести до 15 лет смогут выйти на дистанцию 1 километр в категории «Детский».

Для спортсменов старше 16 лет предусмотрен шестикилометровый забег «Дебют». Самая длинная дистанция — «Испытание» протяженностью 12 километров — рассчитана на участников старше 18 лет.

Программа соревнований начнется в 9:00 с забега «Дебют», а в 10:30 стартует дистанция «Испытание». Участники категорий «Мини» и «Детский» выйдут на старт в 12:30.

Зачет проведут отдельно среди мужчин и женщин в каждой возрастной группе. Все участники, которые полностью преодолеют выбранную дистанцию, получат памятные медали.

«Кросс нации» проводится в Москве с 2004 года.

Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва подтвердила статус самого спортивного города России.
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