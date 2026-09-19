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Москва задает стандарты. Как проходит электронное голосование 19 сентября

Сюжет Выборы-2026
Блог мэра Москвы Сергея Собянина

Идет второй день голосования на выборах депутатов Госдумы. Все это время система электронного голосования в Москве работает стабильно. Более 2,8 млн москвичей уже сделали выбор — большинство предпочли дистанционный формат.

Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев в ходе трёхчасового брифинга 19 сентября подвёл промежуточные итоги голосования. По его словам, несмотря на отдельные технические сложности, процесс идёт в штатном режиме: «Система работает — это главное. Да, мы фиксируем попытки внешнего давления, но на корректность подсчёта голосов это никак не влияет».

Светлана Акулова и Вадим Ковалев.
Светлана Акулова и Вадим Ковалев. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Ковалев подчеркнул, что самое важное — обеспечить честность и прозрачность процедуры голосования, и штаб принимает все необходимые меры для минимизации сбоев.

«Некоторые избиратели вчера столкнулись с трудностями при входе в систему — буквально двое-трое человек. Сегодня они все успешно проголосовали, — добавил Вадим Ковалев. — Очень многие голосуют через электронную платформу — это те, кто предпочёл современный формат». При этом председатель штаба акцентировал, что возможность бумажного голосования сохранена: «Хочешь — приходи на участок, хочешь — голосуй с компьютера. Оба варианта равнозначны по юридической силе».

По сообщению заместителя председателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, свой выбор в Москве уже сделали 2,8 миллиона избирателей. Из них электронно — как через портал mos.ru, так и с помощью терминалов на избирательных участках— проголосовали более 2,5 миллионов избирателей.

Светлана Акулова.
Светлана Акулова. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Тренд поддерживают известные люди. Директор Московского зоопарка и депутат Мосгордумы Светлана Акулова, которая в субботу побывала в Общественном штабе, сообщила, что проголосовала еще в первый день выборов, 18 сентября, дистанционным способом.

«У нас в зоопарке была операция в этот день. Но всё прошло хорошо — у нас замечательные ветеринары. Я не могла отлучиться. Здорово, что сейчас можно проголосовать онлайн, — сказала Акулова. — Москва, как всегда, показывает пример для всех регионов. Всё самое лучшее, новое всегда внедряется сначала здесь. И, конечно, нельзя не радоваться, что такая инновационная система организации выборов работает именно в столице».

Второй день голосования на выборах в Госдуму в Москве

В Москве 19 сентября продолжаются выборы депутатов Госдумы – во второй день голосования участки открыли в 8.00.
В Москве 19 сентября продолжаются выборы депутатов Госдумы – во второй день голосования участки открыли в 8.00. © АиФ / Юлия Федотова
Для избирателей остаются доступны три способа отдать свой голос: дистанционное электронное голосование (ДЭГ), голосование на участке с помощью терминала и бумажного бюллетеня.
Для избирателей остаются доступны три способа отдать свой голос: дистанционное электронное голосование (ДЭГ), голосование на участке с помощью терминала и бумажного бюллетеня. © АиФ / Юлия Федотова
Онлайн голосование не прекращалось всю ночь. За ночь ДЭГ воспользовались около 100 тысяч москвичей.
Онлайн голосование не прекращалось всю ночь. За ночь ДЭГ воспользовались около 100 тысяч москвичей. © АиФ / Юлия Федотова
Дистанционное голосование проходит в непрерывном режиме вплоть до 19:59 20 сентября.
Дистанционное голосование проходит в непрерывном режиме вплоть до 19:59 20 сентября. © АиФ / Юлия Федотова
Для того, чтобы отдать свой голос онлайн, понадобится полная учетная запись на mos.ru.
Для того, чтобы отдать свой голос онлайн, понадобится полная учетная запись на mos.ru. © АиФ / Эдуард Кудрявицкий
За прозрачностью выборов следят десятки наблюдателей в Общественном штабе по наблюдению за выборами и на участках.
За прозрачностью выборов следят десятки наблюдателей в Общественном штабе по наблюдению за выборами и на участках. © АиФ / Эдуард Кудрявицкий
К утру 19 сентября в столице проголосовали уже 2,4 миллиона человек.
К утру 19 сентября в столице проголосовали уже 2,4 миллиона человек. © АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Вместе с российскими наблюдателями на участках находятся представители других стран мира, которые следят за процессом голосования и черпают опыт для того, чтобы в будущем применить его у себя дома.
Вместе с российскими наблюдателями на участках находятся представители других стран мира, которые следят за процессом голосования и черпают опыт для того, чтобы в будущем применить его у себя дома. © АиФ / Эдуард Кудрявицкий

Второй день голосования на выборах в Госдуму в Москве

В Москве 19 сентября продолжаются выборы депутатов Госдумы – во второй день голосования участки открыли в 8.00.
В Москве 19 сентября продолжаются выборы депутатов Госдумы – во второй день голосования участки открыли в 8.00. © АиФ / Юлия Федотова
Для избирателей остаются доступны три способа отдать свой голос: дистанционное электронное голосование (ДЭГ), голосование на участке с помощью терминала и бумажного бюллетеня.
Для избирателей остаются доступны три способа отдать свой голос: дистанционное электронное голосование (ДЭГ), голосование на участке с помощью терминала и бумажного бюллетеня. © АиФ / Юлия Федотова
Онлайн голосование не прекращалось всю ночь. За ночь ДЭГ воспользовались около 100 тысяч москвичей.
Онлайн голосование не прекращалось всю ночь. За ночь ДЭГ воспользовались около 100 тысяч москвичей. © АиФ / Юлия Федотова
Дистанционное голосование проходит в непрерывном режиме вплоть до 19:59 20 сентября.
Дистанционное голосование проходит в непрерывном режиме вплоть до 19:59 20 сентября. © АиФ / Юлия Федотова
Для того, чтобы отдать свой голос онлайн, понадобится полная учетная запись на mos.ru.
Для того, чтобы отдать свой голос онлайн, понадобится полная учетная запись на mos.ru. © АиФ / Эдуард Кудрявицкий
За прозрачностью выборов следят десятки наблюдателей в Общественном штабе по наблюдению за выборами и на участках.
За прозрачностью выборов следят десятки наблюдателей в Общественном штабе по наблюдению за выборами и на участках. © АиФ / Эдуард Кудрявицкий
К утру 19 сентября в столице проголосовали уже 2,4 миллиона человек.
К утру 19 сентября в столице проголосовали уже 2,4 миллиона человек. © АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Вместе с российскими наблюдателями на участках находятся представители других стран мира, которые следят за процессом голосования и черпают опыт для того, чтобы в будущем применить его у себя дома.
Вместе с российскими наблюдателями на участках находятся представители других стран мира, которые следят за процессом голосования и черпают опыт для того, чтобы в будущем применить его у себя дома. © АиФ / Эдуард Кудрявицкий

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