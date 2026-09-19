Москва задает стандарты. Как проходит электронное голосование 19 сентября

Идет второй день голосования на выборах депутатов Госдумы. Все это время система электронного голосования в Москве работает стабильно. Более 2,8 млн москвичей уже сделали выбор — большинство предпочли дистанционный формат.

Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев в ходе трёхчасового брифинга 19 сентября подвёл промежуточные итоги голосования. По его словам, несмотря на отдельные технические сложности, процесс идёт в штатном режиме: «Система работает — это главное. Да, мы фиксируем попытки внешнего давления, но на корректность подсчёта голосов это никак не влияет».

Светлана Акулова и Вадим Ковалев. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Ковалев подчеркнул, что самое важное — обеспечить честность и прозрачность процедуры голосования, и штаб принимает все необходимые меры для минимизации сбоев.

«Некоторые избиратели вчера столкнулись с трудностями при входе в систему — буквально двое-трое человек. Сегодня они все успешно проголосовали, — добавил Вадим Ковалев. — Очень многие голосуют через электронную платформу — это те, кто предпочёл современный формат». При этом председатель штаба акцентировал, что возможность бумажного голосования сохранена: «Хочешь — приходи на участок, хочешь — голосуй с компьютера. Оба варианта равнозначны по юридической силе».

По сообщению заместителя председателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, свой выбор в Москве уже сделали 2,8 миллиона избирателей. Из них электронно — как через портал mos.ru, так и с помощью терминалов на избирательных участках— проголосовали более 2,5 миллионов избирателей.

Светлана Акулова. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Тренд поддерживают известные люди. Директор Московского зоопарка и депутат Мосгордумы Светлана Акулова, которая в субботу побывала в Общественном штабе, сообщила, что проголосовала еще в первый день выборов, 18 сентября, дистанционным способом.

«У нас в зоопарке была операция в этот день. Но всё прошло хорошо — у нас замечательные ветеринары. Я не могла отлучиться. Здорово, что сейчас можно проголосовать онлайн, — сказала Акулова. — Москва, как всегда, показывает пример для всех регионов. Всё самое лучшее, новое всегда внедряется сначала здесь. И, конечно, нельзя не радоваться, что такая инновационная система организации выборов работает именно в столице».